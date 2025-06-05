紀念六四 賴清德總統：威權主義仍是國際挑戰

昨是六四事件卅六周年，賴清德總統表示，紀念六四天安門事件，不只為了悼念歷史，更是為了延續這段記憶。國民黨表示，紀念六四是記取爭取民主自由的不易，民主不能走回頭路，面對專制獨裁，人民一定要挺身而出。

賴總統表示，時隔卅六年，威權主義造成的威脅，仍是國際社會須共同因應的挑戰，不論是對民主國家的軍事恫嚇、灰色地帶侵擾，或是對自由社會進行滲透監控，以長臂管轄、跨境壓迫等手段侵犯人權，在在危及我們珍惜的生活方式。

國民黨主席朱立倫表示，大家不會忘記這個事件，對民主、自由的呼聲，不是只會在北京，在全世界各地，包括首爾、台北，人民、青年的力量都會全力發出。

美國國務院於美東時間三日發布新聞稿指出，要紀念當年那些嘗試行使他們的基本自由權利而犧牲的中國人的勇氣，他們面對危險的勇氣，提醒大家自由、民主和自主，不只是美國信念，而是中共無法抹去的人類信念。

昨華人民主書院協會等多個民間團體，在中正紀念堂民主大道舉辦六四事件卅六周年哀悼晚會。另，陸委會昨表示，當天接獲電子恐嚇郵件指稱於本會放置炸藥，並稱若舉辦六四相關紀念活動，將予引爆，但經查未發現炸藥或可疑物品，已報案由警方偵辦處理。

對於賴總統的表態，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨深夜回應指，賴清德及「民進黨當局」炒作大陸威脅，延續「民主對抗威權」虛假敘事惡意抹黑攻擊大陸，激化兩岸對立，手段極其卑劣。