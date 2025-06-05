六四36周年 北京香港維安趨嚴

昨日是六四事件卅六周年，北京市區天安門廣場周邊查驗動作趨嚴，但仍有大批遊客進入，相較往年，沒有出現大規模收緊的安保措施，惟部分天橋仍有「看橋員」身影。另，香港維多利亞公園等地雖無「六四」集會，港警仍高度戒備，甚至駐泊「劍齒虎」裝甲車。

北京氣溫昨最高達卅四度，本報記者昨搭地鐵至天安門東站，鄰近天安門廣場出口皆湧排隊人潮，大陸民眾須將身分證給公安使用輕薄型手持式裝備掃描到系統。

但在維安要求下，從地鐵站到地面後的交通動線，也需要繞行，有民眾對此表示抱怨，且須有預約參觀證明，才可通往廣場核心區域。

除天安門、長安大街周遭戒備較嚴，昨北京市區安保未有大幅增加跡象，不過，部分天橋再現「看橋員」身影。

自由亞洲電台報導，昨前往海淀萬安公墓祭奠罹難親人的「天安門母親」成員首度被斷絕對外通訊。北京當局也持續網路維穩，刪除英國駐北京大使館微博發表「坦克人」內容影片，微信禁止更換頭像等。

至於香港，昨沒有團體性活動，仍有個別市民以不同方式表達。因此，香港警方在維多利亞公園、銅鑼灣、香港立法會等處重兵部署，在維多利亞公園門口駐泊了「劍齒虎」裝甲車，軍裝警員成組巡邏，特定地點安排便衣警察。

銅鑼灣一帶，有手持相機者被警察截停，在報稱記者後放行。另外在維園外，有便衣警拍攝記者採訪過程。港人熟悉的社會運動人士「女長毛」雷玉蓮，昨約下午四點半出現在港鐵銅鑼灣站E出口，她一言不發，雙手合十，穿著正反兩面均寫有「阿彌陀佛」字眼的灰色短袖上衣，被大批港警包圍帶上警車，到離去約一分鐘。

另，對於美國國務卿魯比歐聲明指，中共試圖掩蓋六四事實，但世界不會忘記。大陸外交部發言人林劍昨稱，「美方有關錯誤言論，惡意歪曲歷史事實，蓄意攻擊中國的政治制度和發展道路，嚴重干涉中國內政」，已提出嚴正交涉。