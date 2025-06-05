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王毅見美大使龐德偉 批美消極舉措

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導
中共政治局委員兼外長王毅（右）3日會見美國新任大使龐德偉，抗議美方近日消息舉措。（取材自中國外交部官網）
中共政治局委員兼外長王毅（右）3日會見美國新任大使龐德偉，抗議美方近日消息舉措。（取材自中國外交部官網）

中共政治局委員兼外長王毅三日和美國新任駐北京大使龐德偉會面。王毅表示，希望龐德偉做中美之間「分歧的調解者」，強調日內瓦經貿會談後，大陸認真嚴格落實雙方共識，批評美方近日以莫須有理由，接連祭出系列「消極舉措」，大陸堅決反對。

大陸外交部三日深夜發布，王毅當天在北京會見龐德偉，歡迎他履新，希望他做「中美之間可信的溝通者、分歧的調解者、合作的促進者」，為推動中美關係發展發揮積極作用。王毅提到，「當前中美關係處在重要關鍵節點」。

王毅強調，日內瓦經貿會談後，大陸認真嚴格落實雙方共識。「但令人遺憾的是，美方近日以莫須有理由，接連出台一系列消極舉措，損害中方正當權益，中方對此堅決反對」。他喊話美方應相向而行，「切實落實兩國元首今年一月通話達成的重要共識，為中美關係重返正軌創造必要條件」。

據大陸外交部新聞稿，龐德偉表示，美國總統川普十分尊重大陸國家主席習近平，「兩國元首保持積極、建設性交往十分重要」。

龐德偉在「X」平台發文提及，在與王毅的會晤中，他強調川普在貿易、芬太尼和非法移民的優先事項，「溝通對美中關係至關重要」。

王毅會見龐德偉要遠快於上任美國大使伯恩斯，伯恩斯二○二二年三月底赴北京履新，直到十月底王毅才接受其到任拜會。而龐德偉今年五月十五日抵達北京履新後，隔日就向陸方遞交國書副本。

關稅 王毅 日內瓦經貿會談 川普

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