維園晚會香港被禁台灣重現 在台港人首度紀念六四

「六四」天安門事件36週年，在台港人今天在台北二二八和平公園舉辦燭光晚會。前香港荃灣區議員賴文輝表示，這是港人首次在台舉辦六四晚會，是以香港維園晚會為藍本，希望讓港人知道，台灣是離香港最近且能紀念六四的地方。

在台港人六四燭光晚會籌委會今晚在台北二二八和平公園舉辦「在台港人六四燭光晚會」，活動在晚上7時30分開始。活動開始不到10分鐘下起大雨，但參加的100多位民眾仍留在原地悼念六四死難者，一手撐傘，一手握著燭光默哀。

隨後，現場播放六四紀念歌曲「自由花」，參與民眾跟主持人合唱，在大雨中正好呼應歌詞「無論雨怎麼打，自由仍是會開花」。

活動現場還放映天安門母親張先玲讀出36週年祭文的影片。據協辦活動的前香港荃灣區議員賴文輝表示，估計有100多人到場參加晚會。

這是首次有在台港人舉辦六四燭光晚會。賴文輝說，先前收到一些香港人反映，想念以前在香港維多利亞公園的六四燭光晚會，因此此次活動是以維園晚會的形式為藍本，再加入年輕人的意見及本土元素。

他說，香港現在不能紀念六四，在英國、美國、加拿大等地都有海外港人舉行六四紀念活動，唯獨台灣沒有在台港人舉行相關活動，因此想在今年舉辦在台港人的六四晚會，「在香港不能參加六四，但還想參加六四晚會的話，台灣是離他們（香港人）最近的地方」。

來台多年的港人小希（化名）表示，2019年曾參與香港維園的六四紀念活動，是最後一屆沒有被官方反對的燭光晚會，2020年活動被叫停，無法舉行。今天會來參加活動，是抱持著當時在香港參加晚會的初心，今天又是在台港人首次舉辦晚會，有感而發決定參加活動，「香港現在無法舉行六四紀念活動，有防暴警察會驅趕悼念六四的民眾，在台灣有自由民主、有地方去舉行」。

參與紀念活動的馬克（化名）表示，六四事件發生時他12歲，在電視上看到有軍隊開槍，當時覺得很震撼，自那時開始關注人權議題。今天會參加紀念活動，是認為香港人到台灣舉辦紀念活動，香港的聲音能在台灣保存，對台灣來說十分珍貴。