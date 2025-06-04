回應賴政府六四說法？陸國台辦：信口雌黃、顛倒黑白

今天是六四事件36周年，賴清德總統、陸委會、外交部等我政府多機關都有所表態，其中賴總統在臉書指出威權與民主的差異，而大陸國台辦晚間對此批評賴政府「近來接連發表詆毀大陸社會制度的言論」，強調賴政府激化兩岸對立愚弄島內（指台灣）民眾，誤導國際輿論，「用心極其險惡，手段極其卑劣」。

大陸國台辦4日晚間以發言人朱鳳蓮名義發布答記者問，針對賴政府「近來接連發表詆毀大陸社會制度的言論」做出回應。

朱鳳蓮指出，賴清德及民進黨當局信口雌黃、顛倒黑白，炒作「大陸威脅」，延續「民主對抗威權」虛假敘事惡意抹黑攻擊大陸，試圖混淆視聽，激化兩岸對立愚弄島內民眾，誤導國際輿論，「用心極其險惡，手段極其卑劣」。

她強調，民進黨當局在島內大搞「綠色恐怖」，打壓迫害異己；在兩岸關係上製造「寒蟬效應」，禁錮台灣民眾行動和言論自由；在國際社會打著「民主」的幌子招搖撞騙，妄圖挑戰堅持一個中國原則的國際格局，「其所作所為完全違背民主精神，其『假民主、真獨裁』的本質早已被世人看穿，遭到台灣同胞的譴責」。

朱鳳蓮並未明言，此次答記者問是否針對賴總統與台灣方面的六四表態，但值得注意的是，她此番明確直接點名「賴清德」。在賴總統5月20日發表就職周年談話時，國台辦發言人陳斌華曾在答記者問中，改口稱其為「台灣地區領導人」，但5月28日國台辦記者會上，則又數次直稱「賴清德」。

賴總統4日在臉書發文指出，紀念六四天安門事件，不只為了悼念歷史，更是為了延續這段記憶。威權政府，往往對歷史選擇噤聲與遺忘；民主社會，則是選擇保存真相，拒絕遺忘那些為人權理念付出的人—以及他們所懷抱的夢想。他並強調「不能漠視威權主義擴張對全球民主與法治的侵害」。

外交部則在臉書上，以簡體字提到「我們衷心期盼未來民主自由能成為彼此共用價值，你們可以公開評論國家主席，不須再自我言論審查，也可以公開評論當局與檢視過去那段被封印的歷史，也不須擔心人身安全」。陸委會則呼籲中共倘無法正視「六四」真相，將永難擺脫歷史污名。

美國國務卿盧比歐也發出六四事件36周年聲明，大陸外交部發言人林劍4日下午回應稱「美方有關錯誤言論，惡意歪曲歷史事實，蓄意攻擊中國的政治制度和發展道路，嚴重干涉中國內政，中方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉」。