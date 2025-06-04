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鄭雁雄突被免職引揣測 港媒：進京任人大專委會副主任

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
前中聯辦主任鄭雁雄5月30日深夜突然被官宣免職，動向引發揣測，多家港媒4日報導稱，仍為十四屆全國人大代表的他將出任全國人大專門委員會副主任。（中通社）
前中聯辦主任鄭雁雄5月30日深夜突然被官宣免職，動向引發揣測，多家港媒4日報導稱，仍為十四屆全國人大代表的他將出任全國人大專門委員會副主任。（中通社）

大陸國務院上周五（5月30日）深夜突然宣布，任命港澳辦常務副主任周霽為中聯辦主任，免去鄭雁雄中聯辦主任一職，原因引發揣測。多家港媒4日引述消息報導，仍為十四屆全國人大代表的鄭雁雄將「北上」進京，出任全國人大專門委員會副主任。

星島頭條報導指，鄭雁雄工作將有新安排，預料進京擔任全國人大專門委員會副主任。報導稱，全國人大常委會將於本月下旬召開會議，預料屆時正式任命鄭雁雄擔任人大專委會副主任。

香港信報時事評論欄目署名「余錦賢」的文章稱，筆者接獲可靠消息，仍為第十四屆全國人大代表的鄭雁雄將「退居二線」，轉任全國人大教育科學文化衛生委員會副主任一職。報導指出，按大陸官場規則，黨政軍高官到齡之後，有轉崗人大、政協，以便繼續發揮餘熱的制度。鄭雁雄今年8月將滿62歲。

香港經濟日報也指稱，收到兩個不同渠道的消息，均稱鄭雁雄新職是在人大機構。其中一個消息稱，去向預料是出任全國人大教育科學文化衛生委員會副主任。報導稱，有熟悉國情的資深建制形容鄭雁雄是完成其使命離場，又呼籲多關心新主任的動態，料有系列促進香港發展的工作接踵而來。

大陸十四屆全國人大下設10個專門委員會，包含民族委員會、憲法和法律委員會、監察和司法委員會、財政經濟委員會、教育科學文化衛生委員會、外事委員會、華僑委員會、環境與資源保護委員會、農業與農村委員會、社會建設委員會。

目前教科文衛委員會由雒樹剛出任主任委員，另有11位副主任委員。委員會職責包括參與教科文衛等方面立法工作，對教科文衛等方面的法律進行視察與監督等。報導指出，目前還有另一位前中聯辦主任王志民在人大專門委員會任職，擔任民族委員會副主任委員。

香港明報3日報導，鄭雁雄被免職後第三天，即6月2日，主動向部分政界人士發出訊息。他在信中引用徐志摩代表作「再別康橋」詩句的圖片，並寫道：「愛港情未了，履職終有期。若問何所慰，治興已端倪」，更預告「北京見」。報導認為，相信鄭雁雄會再獲得其他任命。

香港 全國人大 主任

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