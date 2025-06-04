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六四36週年 「天安門母親」首度被斷絕對外通訊

中央社／ 台北4日電

今天是六四事件36週年，由六四罹難者家屬組成的「天安門母親」成員，所有對外通訊都被切斷。她們今天依例前往北京萬安公墓祭奠罹難親人時，更被禁止攜帶手機及相機，這是中國當局首度在六四紀念日切斷「天安門母親」成員的對外通訊。

自由亞洲電台報導，北京警方今天清晨安排專車，護送「天安門母親」成員進入位在海淀區的萬安公墓，悼念六四事件中被射殺的親人。

根據報導，該台多次撥打「天安門母親」發言人尤維潔、成員張先玲等人的電話，不是無人接聽就是得到「號碼不存在」的通知。即使改用其他加密通訊工具，也同樣顯示「已離線」或「無法接收信息」。

此外，該台隨後嘗試聯絡「天安門母親」成員的親屬，以及維權律師及經常關注「天安門母親」的學者，也未獲回應。

根據報導，一名要求匿名的知情人士證實，今年「六四」的祭奠確有舉行。幾名年邁母親（天安門母親成員）手捧白菊，靜默步入墓區，在親人墓前獻花默哀。而據他在後遠距離觀察，萬安公墓的安保尤其嚴密，大門口和周邊均有便衣人員巡邏，路邊禁止停車。

知情人士透露，6月3日晚間，國保人員警告今天參加祭奠者「不得攜帶手機和相機」，並強調「文明悼念」。警方今晨派車接送張先玲等人，現場布滿便衣人員拍攝監控，公墓入口還懸掛「入內者需登記，部分區域禁止拍照」的告示。

報導指出，中國當局的網路維穩除了常見的刪文，還蔓延到線上遊戲。這幾天，騰訊旗下遊戲「金剷剷之戰」所有玩家的微信用戶頭像，被強制更換為綠色企鵝的圖案，且無法更改，引起玩家熱議。

此外，微信及騰訊用戶今天也都被禁止更換頭像，騰訊聲稱，此舉為「高考期間淨化網絡（網路）環境」。

母親 天安門 六四

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