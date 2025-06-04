首曝東風5洲際飛彈參數 陸專家：表明有能力維護國安

大陸《央視》日前罕見公開已經服役了44年的「東風5號」洲際彈道導彈的參數，1981年服役的「東風5號」是中國大陸成為繼美國、蘇聯之後，第3個進行洲際導彈全程試驗並獲得成功的國家。而大陸軍事評論員透露，按慣例，官方公開某武器的核心參數，說明該武器已經落後，也意味著大陸已擁有更先進的型號裝備，表明有能力與決心維護國家安全。

據央視影片披露，東風五號洲際彈道導彈的參數為：全長32.6米，彈徑3.35米，起飛重量高達183噸，採用二級液態火箭發動機，最大射程12000公里，命中的精度是500米，可以攜帶一枚威力為300萬至400萬噸TNT當量的核彈頭，是中國研製的第一代洲際戰略導彈。

1980年5月18日10時，中國首枚洲際導彈東風五號矗立在酒泉試驗基地發射，全程飛行試驗取得圓滿成功。1981年正式服役，至今列入裝備44年。1984年10月1日，大陸十一「國慶」35周年閱兵式上通過天安門廣場的導彈方陣

報導稱，東風五號實現了中國洲際導彈從無到有的跨越，它的成功發射標誌著中國成為繼美國、蘇聯之後世界上第三個進行洲際導彈全程試驗並獲得成功的國家，打破了超級大國對洲際戰略核武器的長期壟斷，賦予中國全球核反擊能力。

據網易號「商悟社」評論：中國亮出東風 - 5 這張王牌，就是要告訴全世界：中國有能力、有決心維護國家主權和領土完整。任何企圖挑戰中國底線的行為，都將付出沈重代價！