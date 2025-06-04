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六四36週年！香港維園沒有六四集會 警方高度戒備

中央社／ 香港4日電

今天是1989年北京「六四事件」36週年，儘管香港維多利亞公園沒有「六四」集會，但警方仍然派人高度戒備，期間有人在園內手持白色電子蠟燭，立刻被帶走。

香港維園今天舉行第三屆同鄉社團家鄉市集嘉年華，警方一如過往，在維園一帶布防戒備。

據報導，下午4時許，一名身穿黑衣的男子坐在維園的長椅並手持白色電子蠟燭，結果被警員截查及帶走。稍後，社運活躍人士雷玉蓮抵達維園附近的地鐵站，但很快也被警員帶走。

已解散的「香港市民支援愛國民主運動聯合會」過去每年都會在維園舉辦「六四」燭光晚會。2020年當局以COVID-19疫情為由，不批准支聯會申辦，是近30年來首次，但當時支聯會未予理會，仍然舉辦集會。

2021年，警方圍封維園，以防有人在裡面「非法」集會。

在港區國安法的壓力下，支聯會於2021年9月解散，之後已沒有組織申請於「六四」當天在維園舉辦悼念集會。與此同時，在「六四」週年前後，親中團體都會借用維園舉辦其他活動。

香港 蠟燭 六四

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