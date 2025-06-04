我批兩岸中華文化峰會是統戰 陸國台辦：數典忘祖

北京近期舉辦兩場涉台活動，陸委會批評是「統戰性質非常強烈的大拜拜活動」，且批評「旺中集團代表」在活動中發表「附和中共對台統戰宣傳作為」，表示將檢視是否違反《兩岸條例》33-1條。大陸國台辦4日對此表示，「數典忘祖的人從來沒有好下場，違背民意的倒行逆施註定失敗」。

對於5月底在北京登場的兩岸中華文化峰會、兩岸媒體人峰會，陸委會發言人梁文傑5月29日在記者會上指出兩岸媒體人峰會是「統戰性質非常強烈」的大拜拜活動，陸委會並於6月1日發新聞稿，針對旺中集團高管蔡旺庭「發表附和中共對台統戰宣傳作為」，表示「給予最嚴厲的譴責」，並警告將依照《兩岸人民關係條例》相關規範進行查處，「檢視該等媒體集團行為是否涉及和中共黨政軍合作而有違反兩岸條例第33條之1的情況」。

當時中國時報在1日發表聲明，強調根據《憲法》及《兩岸人民關係條例》，「台灣、大陸同屬一個中國，台灣人就是中國人，本是中華兒女，這是我們一貫立場，呼籲大家遵憲、護憲，一起為兩岸和平及台灣未來打拚」。

時隔數日後，大陸國台辦發言人朱鳳蓮4日晚間以「答記者問」方式回應陸委會批評兩岸中華文化峰會是統戰。她指出，兩岸同胞同根同源、同文同種，是血濃於水、命運與共的一家人。中華文化源遠流長、博大精深是兩岸同胞心靈的根脈和歸屬。

朱鳳蓮表示，海峽兩岸中華文化峰會是兩岸文化領域人士交流的盛會，近日舉辦的第二屆峰會以「傳承．弘揚．發展」為主題，兩岸文化、學術領域等各界代表人士800餘人共聚一堂，共商中華文化傳承與發揚之道。

她指，「與會島內（指台灣）人士」在會上表達對兩岸一家親、都是中國人的認同，表示將銘記在文化傳承中的責任與使命，「是他們的自由和權利，也是島內要和平、要發展、要交流、要合作主流民意的真實反映」。

朱鳳蓮批評，民進黨當局「出於謀獨政治私利，罔顧島內主流民意」，渲染所謂「統戰威脅」，煽動「反中抗中」恐嚇打壓支持兩岸關係和平發展、參與兩岸文化交流的島內團體、人士，變本加厲阻撓限制兩岸交流交往製造「寒蟬效應」，是不折不扣的「恐怖政治、綠色獨裁」。其粗暴行徑和險惡用心已遭到兩岸輿論、民眾的反對和譴責。

她最後還警告稱，「正告民進黨當局，數典忘祖的人從來沒有好下場，違背民意的倒行逆施註定失敗」。