駭客組織襲擊中國多個網站 植入「勿忘六四」與坦克駛入鎮壓照片

今天是「六四」事件36週年，國際駭客組織「匿名」成員對中國多個黨政軍網站進行攻擊，植入「勿忘六四」與當年坦克車駛入北京鎮壓的照片，其中包括共軍應用程式「掌上國防」。

X平台帳號匿名者六四（Anonymous64）去年宣布成立，並在六四35週年當天對中國多個黨政軍網站發動攻擊。這個IP位置顯示在中國的駭客，今天宣布回歸並再度對中國多個網站發動網攻，表示「要讓中國人民知道中共屠殺暴政的真相」。

Anonymous64宣布陸續駭入中外新聞網、中國企業新聞網、解放軍新聞App「掌上國防」、廣州造船廠技工學校、瀋陽紫微恆檢測設備有限公司以及陝西商務廳貿易協會等黨政軍網站。

這些中國網站被植入「勿忘六四」與當年坦克車駛入北京鎮壓的照片，以及揭露六四真相的文章，並提出「結束一黨專政」、「推行民主選舉」、「恢復言論自由」、「保障新聞自由」等四大訴求。

Anonymous64還宣布，駭入山東商業職業技術學院等7個微信視頻號直播間，線上人數最多近500人。

至截稿，上述被網攻的中國網站，仍有多個無法進入。