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六四36周年當天 陸委會接獲「放置炸藥」恐嚇信：已報案

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
大陸六四事件周年當天，陸委會表示，今天接獲恐嚇郵件，稱於陸委會放置炸藥。本報資料照
大陸六四事件周年當天，陸委會表示，今天接獲恐嚇郵件，稱於陸委會放置炸藥。本報資料照

今天是大陸「六四事件」36周年，陸委會今天表示，接獲電子恐嚇郵件指稱於本會放置炸藥，並聲稱若今日舉辦六四相關紀念活動，則將予引爆，目前已報案由警方偵辦處理。

對於恐嚇信，陸委會表示，已於第一時間完成報案程序，並經會同相關單位安全檢查陸委會所在之中央聯合辦公大樓(北棟)，均未發現所謂炸藥或可疑物品，全案後續將由警方進行偵辦處理。

陸委會稱，嚴厲譴責不法人士製造恐嚇社會治安之違法行為。對於此種違法行為，政府一定會依法處理。

在此之前，陸委會昨日在「六四事件」36周年前夕發表聲明，呼籲北京當局應落實保障基本人權，推動民主改革、還政於民，賦予「六四事件」積極的歷史意義，還給受難者及家屬公道，以更寬容的態度包容社會多元的意見，回應人民對民主、自由、和平等普世價值的訴求。

陸委會還強調，和平是唯一選項，繁榮是長治久安的目標。北京當局應在對等、尊嚴原則下，尊重台灣人民對民主自由生活方式的堅持，務實處理政治分歧，兩岸才能一起追求和平共榮。

此前，由華人民主書院等多個民間團體發起，將於今晚在自由廣場舉辦六四36週年紀念晚會，也傳出接獲匿名恐嚇信，要阻礙活動舉行，對此，華人民主書院3日曾發聲譴責，認為恐嚇信的出現，更凸顯堅持和平集會與言論自由的重要性。

陸委會 恐嚇 六四

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