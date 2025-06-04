李在明當選韓國總統 習近平致賀電：共推中韓關係發展

李在明昨贏得韓國總統大選，大陸國家主席習近平4日致賀電表示，中方願和韓方一道，堅守建交初心，堅定睦鄰友好方向，堅持互利共贏目標，共同推動中韓戰略合作夥伴關係不斷向前發展，更好造福兩國人民。

據新華社，習近平4日致電李在明，祝賀他當選韓國總統。

習近平說，中韓互為重要近鄰和合作夥伴。建交33年來，雙方超越意識形態和社會制度差異，攜手並進、相互成就，實現兩國關係平穩健康發展，不僅增進了兩國人民福祉，也為促進地區和平穩定和發展繁榮作出積極貢獻。

習近平強調，我高度重視中韓關係發展。當前，世界百年變局加速演進，國際和地區形勢中的不確定因素增多。

因此，習近平稱，作為全球和地區重要國家，中方願和韓方一道，堅守建交初心，堅定睦鄰友好方向，堅持互利共贏目標，共同推動中韓戰略合作夥伴關係不斷向前發展，更好造福兩國人民。

大陸外交部發言人林劍今天下午也表示，中韓互為重要近鄰和合作夥伴，中方高度重視中韓關係，願和韓方一道，堅守建交初心，堅定睦鄰友好方向，堅持互利共贏目標，共同推動中韓戰略合作夥伴關係不斷向前發展，更好造福兩國和兩國人民。