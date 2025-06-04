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美國務卿六四聲明 北京「嚴正交涉」：惡意歪曲歷史

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸外交部發言人林劍4日下午回擊美國國務卿盧比歐對六四事件的聲明，稱美方「惡意歪曲歷史事實，蓄意攻擊中國的政治制度和發展道路」。圖為林劍日前主持記者會。（歐新社）
大陸外交部發言人林劍4日下午回擊美國國務卿盧比歐對六四事件的聲明，稱美方「惡意歪曲歷史事實，蓄意攻擊中國的政治制度和發展道路」。圖為林劍日前主持記者會。（歐新社）

今天是六四事件36周年，大陸外交部下午舉行的記者會上，面對外媒提問相關問題，大陸外交部發言人重申「對於上世紀80年代末發生的那場政治風波，中國政府早有明確的結論」，也批評美國國務卿的聲明是「惡意歪曲歷史事實」，北京強烈不滿，「已向美方提出嚴正交涉」。

大陸外交部發言人林劍下午主持記者會，有日媒詢問，今天是天安門事件36周年，至今仍有家屬要求追則與賠償，大陸有何立場？記者還追問，陸方常在外交場合強調要「以史為鑑」，若以此原則看待天安門事件，官方認為今後應採取何種舉措或態度才符合這一立場？

就此林劍表示，「對於上世紀80年代末發生的那場政治風波，中國政府早有明確的結論」，他重申北京立場指，「中國特色社會主義道路是歷史和人民的選擇，得到全體中國人民的衷心擁護和國際社會充分廣泛認同，我們將堅定不移沿著這條道路走下去，以中國式現代化推進中華民族偉大復興」。

而隨後法新社提問，如何評論美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）發表聲明紀念六四事件36周年，林劍則稱，「美方有關錯誤言論，惡意歪曲歷史事實，蓄意攻擊中國的政治制度和發展道路，嚴重干涉中國內政，中方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉」。

他重申，「對於上世紀80年代末發生的那場政治風波，中國政府早有明確結論，中國特色社會主義道路是歷史和人民的選擇，得到全體中國人民的衷心擁護和國際社會充分廣泛認同，我們將堅定不移沿著這條道路走下去，已中國式現代化推進中華民族偉大復興」，並在最後補充道，「任何國家、任何勢力都無法阻擋中國人民前進的步伐」。

美方 外交部 中國人

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