馬克宏把台灣、烏克蘭做類比 陸外交部：沒有任何可比性

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前在新加坡的「香格里拉對話」論壇上，將台灣與烏克蘭進行類比，並暗示北約「有理由介入亞太」；美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）則在南海問題上影射「中國威脅」。

大陸外交部發言人林劍4日表示，對有關言論表示堅決反對。林劍稱，「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國內政，與烏克蘭危機沒有任何可比性，中方堅決反對任何企圖混淆或者歪曲台灣問題性質的言行，敦促有關方面以實際行動恪守一個中國原則，尊重中方主權和領土完整。」

財聯社報導，林劍指出，當前南海局勢總體穩定，各國依法享有的航行和飛越自由不存在任何問題。中方始終堅持同直接有關當事國在尊重歷史事實的基礎上，透過談判協商妥處涉海矛盾分歧，域外國家應尊重地區國家為維護南海和平穩定作出的努力，而不是挑唆矛盾、製造紛爭。

林劍表示，北約是區域性、防禦性軍事組織，無權突破自身條約規定的地理範圍，越界擴權，中方堅決反對北約「東進亞太」，在地區製造緊張，挑起對抗，破壞地區甚至世界的和平穩定。亞太國家不歡迎「北約亞太化」，亞太地區也不需要「亞太版北約」。

林劍強調，亞洲是中國同亞洲各國的共同家園。近年來在地區國家共同努力下，亞洲保持快速增長，成為全球發展高地，和平發展綠洲。中國始終秉持親誠惠容的周邊外交理念，堅決反對「陣營對抗」，從不謀求所謂「勢力範圍」，有關方也不應基於冷戰思維，對亞太地區國家間關係進行惡意揣測或挑撥，而是應當多做有利於亞太和平穩定繁榮的事。