六四36週年！學者蘇葆立評胡耀邦 修正毛澤東路線是顯著成就

六四天安門事件屆滿36週年，美國資深中國研究學者蘇葆立發表耗時10年撰寫的新書，描寫該事件關鍵人物胡耀邦個人的抉擇與掙扎。回顧胡耀邦的人生，修正毛澤東路線是最顯著的成就，然而當今中國政治體制下，要再出現這樣開明派領導人的難度很高。

蘇葆立（Robert L. Suettinger）今天上午在台北發表新書「胡耀邦：從國共內戰到天安門事件（1915-1989）」，這本耗時10年書寫的著作不僅道盡胡耀邦的個人生命史，也是共產黨自身的傳記。

蘇葆立說，胡耀邦的成就令人矚目，不僅在中國百姓的心中，也在中國共產黨內廣為傳頌。其中最為突出的一項成就是修正毛澤東的路線，並修正政治鬥爭中產生的不公正、虛假與錯誤的案件。

對於胡耀邦的特質，蘇葆立提出了多個關鍵字，包含聰明、有文化、愛學習、善於組織工作與管理人員、對待下屬公平、保留自己的意見、知道何時退讓、吃苦耐勞、有幽默感、不擺架子、腳踏實地等。

即便有這些特質，最終卻失敗了。蘇葆立坦言，分析胡耀邦失敗的原因比較困難，可能的原因是太過理想主義，當時胡耀邦認為鄧小平與陳雲真的想改革共產黨，並且並利用這樣的意識形態作為修正共產黨錯誤的動力，他想改變零和鬥爭的文化。

蘇葆立說，胡耀邦一直都在推動意識形態改革，然而每每推動相關改革的時候都會碰壁，例如1977年在中共中央黨校時推出了雜誌，想要繞過宣傳部，直接將想法與領導階層溝通，但最終也沒有成功。

隨後於1979年，鄧小平發布了4項基本原則，強調必須「堅持社會主義道路」、「堅持人民民主專政」、「堅持共產黨的領導」、「堅持馬列主義、毛澤東思想」，更宣告著胡耀邦的改革無法被接受，即便後來試著推動重新評價毛澤東，也以失敗告終。

在提問環節時有聽眾提到，胡耀邦失敗了，後來的前中國國務院總理趙紫陽、李克強改革也沒成功。這麼多年來在中國社會體制之下，是否不允許這樣的人發揮影響力，以及未來還有可能出現像胡耀邦一樣改革、開明派領導人。

蘇葆立坦言這個問題很多人關心，他仍不清楚，「若無軍隊支持，要如何成功改革？如果軍人反對，能否成功？」

他說，在共產黨緊抓權力的情況下，能否接受開明派的人擔任總書記，「我不知道，但希望有這樣的前途。」