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英國駐中使館微博發六四紀念影片 2小時被下架

中央社／ 台北4日電

今天是六四事件36週年，英國駐中國大使館官方微博上午發布一段坦克人與白紙入鏡的紀念影片，2小時後遭到下架。儘管陸續有中國網友前往留言表達支持，隨即遭網管刪除。

X平台「李老師不是你老師」下午轉發中國網友投稿指出，英國駐中使館上午11時左右在其微博分享了一個紀念六四的影片，影片的背景逐漸從馬路變換成一張白紙，但是坦克人依然站立在那，似乎在面對著什麼看不見的東西。

網友指出，到了下午1時11分，這段影片突然消失了，再也搜不到，彷彿好像從未出現過一樣。

截圖顯示，這段六四紀念影片在微博存活2小時，共有173條評論和762點讚，但評論內容全部被隱蔽。

許多中國網友得知後，冒險到英國駐中使館微博的置頂文章留言，以隱諱的文字表達支持，隨即遭網管刪文，幾乎只剩下批評英國的評論；有人留言「中英友誼長存」，獲得最多按讚。

英國駐中使館上午也在X官方帳號發布相同的紀念影片，許多網友留言表達感謝。

英國 影片

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