悼念六四36週年！鄒幸彤獄中絕食36小時：一句道歉要等多久？

前香港支聯會副主席鄒幸彤被控違反「港區國安法」顛覆國家政權罪，迄今已被關押逾3年。鄒幸彤的Patreon帳號日前發文，指她會在今天六四36週年以絕食的方式悼念，並指「一句道歉要等多久？」，天安門母親等了36年仍未等到一句道歉。

鄒幸彤在文章中強調，她會在6月4日繼續在牆內，以絕食36小時「紀念這個日子」及「重申我們的承諾」。

她表示，「天安門母親等了36年，仍未等到一句道歉，但他們從未放棄過向政府問責。問責，除了是為自身求公道，也是為了阻止悲劇的永劫輪迴」。

鄒幸彤提到，「願我們能有前人的韌力和勇氣，在這條未知終點的路途上，繼續和所有國家暴力的受害者並肩同行，追究到底」。

除追悼「六四」外，鄒幸彤並表達「支聯會被指外國代理人案」今年3月獲終審法院判決終極勝訴的感受說，終審法院的判決雖然還涉事人公道，但公義仍然未到。政府當局沒有就事件道歉，也不知道「一句道歉要等多久？」。

「支聯會被指外國代理人案」涉及香港警方稱有合理理由相信支聯會是「外國代理人」，要求鄒幸彤等人交出有關支聯會的資料，但鄒幸彤等人拒絕。

根據港媒報導，今年是鄒幸彤第4年在獄中絕食追悼「六四」。

鄒幸彤被控違反「港區國安法」的「煽動顛覆國家政權罪」，案件將於今年11月開審。