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桌球好手林昀儒在陸戴「紅領巾」 陸委會：應避免掉入統戰陷阱

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
就林昀儒戴上紅領巾的事件，陸委會表示，兩岸單純專業交流不應涉入統戰或政治安排，並提醒國人赴陸交流應避免掉入統戰陷阱等相關風險。（本報系資料照）
就林昀儒戴上紅領巾的事件，陸委會表示，兩岸單純專業交流不應涉入統戰或政治安排，並提醒國人赴陸交流應避免掉入統戰陷阱等相關風險。（本報系資料照）

對於桌球好手林昀儒準備參加中國桌球超級聯賽，於近日在山東出席活動時戴上「紅領巾」的照片引發爭議。陸委會4日表示，兩岸單純專業交流不應涉入統戰或政治安排，並提醒國人赴陸交流，應避免掉入統戰陷阱等相關風險

陸委會4日就林昀儒的事件發布新聞稿，對「有關我國桌球選手赴中國大陸山東參加桌球職業賽事，賽前配合出席活動，在不知情的情況下，意外被披上該國小學生紅領巾、被操作合唱統戰歌曲，並被陸方刻意大肆宣傳一事」做出上述回應。

陸委會說，政府支持兩岸對等尊嚴，健康有序交流，兩岸交流應去政治化、去統戰化、及去風險化，但中共常藉各種交流場合操作統戰宣傳，使單純交流活動變質，這並無助於兩岸互動。

陸委會補充，政府也要提醒國人赴陸交流應該注意相關風險，尤其是有統戰、政治性活動安排，要提高警覺，避免參加。

陸委會並指，未來兩岸體育交流，將協力各相關機關，全力避免體育專業交流活動被統戰化，以維護我方選手權益與國家尊嚴利益。

風險 陸委會 統戰

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