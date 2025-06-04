會見白俄羅斯總統盧卡申科 習近平：共同反對霸權霸道霸凌

大陸國家主席習近平，4日上午在中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科時表示，中方始終從戰略高度和長遠角度看待和發展中白關係，願同白方一道，推動兩國關係和互利合作行穩致遠。雙方要進一步加強在聯合國、上海合作組織等多邊框架內協調和配合，共同反對霸權霸道霸凌，捍衛國際公平正義。

新華社報導，習近平再次祝賀盧卡申科當選連任總統。習近平指出，大陸和白俄羅斯是真朋友、好夥伴。雙方一直以誠相待、以信相交。兩國傳統友好歷久彌堅，政治互信牢不可破，各領域合作全面推進。

盧卡申科表示，這是他第15次訪問大陸，每一次都真切感受到中方的深情厚誼。白方感謝中方長期以來大力支持和幫助，對大陸高度信任，將堅定不移發展對華關係，積極推進對華合作。在國際事務中，大陸堅定維護多邊主義，反對單邊主義和制裁施壓，為世界樹立了榜樣。白方深表欽佩，願與中方共同捍衛國際公平正義。

對於盧卡申科此行，大陸外交部發言人林劍3日在例行記者會上提到，大陸和白俄羅斯是全天候全面戰略夥伴，雙方保持各層級密切往來。

白通社報導，盧卡申科3日在北京與大陸商界代表舉行會談。他表示，工業領域的技術現代化是白中合作議程中的主要議題之一。白俄羅斯駐華大使切爾維亞科夫先前表示，兩國政府為此次元首訪問開展了系統而充分的籌備工作。「我們明確確立了關鍵方向，基於大陸技術實現經濟現代化。」

切爾維亞科夫強調，這一發展動能已體現在兩國工業部門簽署的核心文件，這些文件確定了未來5年工業綜合體的發展戰略，並明確了機械製造、木材加工、化工等重點領域的雙邊合作專案。去年尚停留在紙面上的這一系列規劃，如今已開始轉化為實際行動。

他還表示，盧卡申科總統此次訪陸，也將為兩國政府評估合作進展、總結階段性成果提供重要契機。

白俄羅斯總統盧卡申科2日抵達北京，開啟訪陸之旅。白通社2日援引白俄羅斯總統新聞處的消息稱，訪問期間，國際合作關係將成為重點議題。根據行程安排，中白雙方還將舉行一系列會談與會議。

今日白俄羅斯報回顧稱，盧卡申科總統自1995年以來已14次訪問大陸。這種在政治上的相互理解和信任，讓兩國實施了互利的專案，並收穫經濟成果。雙邊貿易額在過去5年裡翻了一番，去年達到了創紀錄的86億美元。

今年1月26日，白俄羅斯舉行總統選舉，盧卡申科以86.82%的得票率再次當選。環球時報報導，中國社科院俄羅斯東歐中亞研究所研究員趙會榮3日表示，這是盧卡申科再次當選總統後首次訪陸，充分體現出他對中白關係的高度重視，此訪也將為進一步提升兩國關係水準注入新動力。

中國社科院俄羅斯東歐中亞研究所研究員王曉泉3日指出，盧卡申科此行的主要目標是在新形勢下全面加強中白關係和戰略合作，特別是使白俄羅斯能夠更好地借助對華合作實現現代化。

社科院俄羅斯東歐中亞研究所研究員趙會榮認為，2024到2025年是中白科技創新年，科技和工業領域的合作預計將成為雙方關注的重點。此外，今年大陸擔任上海合作組織的輪值主席國，中白在上合框架下拓展合作也面臨新的機遇。