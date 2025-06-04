習近平會見白俄羅斯總統盧卡申科 稱盼「共同反對霸權霸道霸凌」

新華社報導，6月4日上午，大陸國家主席習近平在中南海會見訪問大陸的白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）。大陸外長王毅參加會見。

據白通社（白俄羅斯國家通訊社）稍早報導，盧卡申科與習近平在北京舉行會談，兩國領導人在中南海舉行會晤。雙方先以茶話會的形式進行工作會晤，然後兩國元首進行一對一會談，隨後舉行午餐會。

白通社指，先前盧卡申科在北京與大陸商界代表會談，在談到即將與習近平會晤時，他稱雙方合作議程上的主要議題之一，是在機械製造領域，和白俄羅斯部分工業領域的技術現代化。他指，這是習近平提出的理念，旨在推動機械製造業的科技革命。

新華社稱，雙方會見時，習近平再次祝賀盧卡申科當選連任總統。習近平指出，中國和白俄羅斯是真朋友、好伙伴。雙方一直以誠相待、以信相交。兩國傳統友好歷久彌堅，政治互信牢不可破，各領域合作全面推進。

習近平向盧卡申科表示，中方始終從戰略高度和長遠角度看待和發展中白關係，願同白方一道，推動兩國關係和互利合作行穩致遠。「雙方要進一步加強在聯合國、上海合作組織等多邊框架內協調和配合，共同反對霸權霸道霸凌，捍衛國際公平正義。」

報導指，盧卡申科稱，這是自己第15次訪問中國，每一次都真切感受到中方的深情厚誼。白方感謝中方長期以來大力支持和幫助，對中國高度信任，將堅定不移發展對華關係，積極推進對華合作。在國際事務中，中國堅定維護多邊主義，反對單邊主義和制裁施壓，為世界樹立了榜樣。白方深表欽佩，願與中方共同捍衛國際公平正義。