會見加拿大國貿部長 陸商務部長：盼經貿合作成為中加關係穩定器

大陸商務部部長王文濤3日在法國巴黎出席世貿組織小型部長會議期間，會見加拿大國貿部長西杜（Maninder Sidhu）時呼籲，讓經貿合作成為雙邊關係穩定器和推進器。他表示大陸堅定不移擴大對外開放，積極擴大國內需求，歡迎包括加拿大在內的外資企業開拓大陸市場。

大陸商務部官網指，雙方就中加經貿關係、維護多邊貿易體制以及各自關心的經貿問題，進行務實和坦誠的溝通。

王文濤表示，今年是中加建交55周年，和兩國建立戰略夥伴關係20周年，兩國關係發展面臨重要機遇。中加互為重要交易夥伴，發展好雙邊經貿關係符合兩國人民共同利益。

王文濤強調，雙方應透過對話協商解決彼此經貿分歧和關切，深化務實合作，以更開放、更務實、更具建設性的態度推動雙邊經貿關係重回正軌，使雙邊經貿合作成為兩國關係的穩定器和推進器。大陸堅定不移擴大對外開放，積極擴大國內需求，歡迎包括加拿大在內的外資企業開拓大陸市場。

王文濤指出，中、加同為世貿組織重要成員，在當前國際貿易秩序面臨單邊主義、保護主義嚴重衝擊的背景下，兩國應加強多邊和區域協調合作，堅定維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，共同應對全球性挑戰。

西杜表示，加新政府願與中方開展建設性對話討論，加強對華合作，進一步穩定和發展雙邊經貿關係。加方希望繼續發揮雙邊經貿聯委會機制，在推動解決雙邊經貿問題方面的重要作用，同時願與中方共同維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制。