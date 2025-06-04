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香港中聯辦前主任鄭雁雄退居二線 到人大任職

中央社／ 香港4日電

據報導，上週突然卸任的北京中央駐香港聯絡辦公室主任鄭雁雄沒有「落馬」，只是「退居二線」，將轉任中國全國人大教育科學文化衛生委員會副主任。

北京官方上週突然公布鄭雁雄卸任，由港澳辦常務副主任周霽接替。這項人事調動來得很突然，即使香港行政長官李家超昨天也表示，只是從新聞中得知，因此日來引起諸多猜測，包括鄭雁雄「出事落馬」。

信報今天在報導中引述消息人士透露，鄭雁雄被任免後曾主動向部分政界人士發出訊息，內容附上詩人徐志摩的「再別康橋」詩句，並親撰「愛港情未了，履職終有期。若問何所慰，治興已端倪」，更預告「北京見」。

報導表示，鄭雁雄將會「退居二線」，轉任全國人大教育科學文化衛生委員會副主任一職；全國人大常委會將於本月底召開會議，預料屆時會通過相關任命。

報導指出，按照中國大陸官場規則，黨政軍高官到齡之後，會轉到人大、政協崗位，以便繼續發揮餘熱。

北京 全國人大 主任

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