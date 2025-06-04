川習將通話？會見美國新任駐陸大使 王毅：對話合作是唯一正確選擇

中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅，3日在北京會見美國新任駐陸大使龐德偉（David Perdue）時表示，當前中美關係處在重要關鍵節點。回顧中美建交近半個世紀的風雨歷程，最重要的啟示是，平等尊重是雙方交往前提，對話合作是唯一正確選擇。

王毅表示，令人遺憾的是，美方近日以莫須有理由，接連提出一系列消極舉措，損害中方正當權益，中方對此堅決反對。

王毅認為美方應相向而行，切實落實兩國元首今年1月通話達成的共識，為中美關係重返正軌創造必要條件。

王毅歡迎龐德偉履新，希望他做中美之間可信的溝通者、分歧調解者、合作促進者，為推動中美關係健康穩定可持續發展發揮積極作用。

龐德偉表示，川普總統十分尊重習近平主席，兩國元首保持積極、建設性交往十分重要。作為駐陸大使，願本著相互尊重、相互聆聽的精神，同中方保持密切溝通。

龐德偉3日隨後在X平台發文表示，強調了川普總統在貿易、芬太尼和非法移民問題上的優先事項。溝通對中美關係至關重要。

法新社報導，白宮先前表示，美國總統川普和大陸國家主席習近平，本周可能會通話，因為兩國互相指責對方，破壞了華盛頓和北京今年5月在日內瓦談判達成的貿易休戰協議。隨後，中美同意降低關稅90天，暫時停止了先前對美國產品和大陸產品分別加征125%和145%關稅的瘋狂升級。

但美國之後指責大陸不遵守貿易休戰協議的條款，北京方面稱這些指控是莫須有，大陸外長王毅還表示，需為中美關係重返正軌創造必要條件。

彭博經濟學家認為，從過往經驗來看，川普想與習近平通話的期望可能會落空，因為在川普第1任期的美中第1次貿易戰中，中方通常要到談判取得實質進展時，才會安排元首級會談。