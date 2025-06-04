美退將籲駐台美軍翻倍 陸學者：將衝擊中共底線

針對美國退役海軍少將蒙哥馬利日前公開呼籲，美軍駐台由五百人倍增為一千人，知名海外華人學者趙全勝二日晚間在北京發表演說後就此示警指，「這是一個衝擊（北京）底線的問題」。

「中美博弈與台灣問題」主題研討會二日晚間在中國人民大學重陽金融研究院舉行，美國美利堅大學國際關係學院教授趙全勝擔任講者。他在演講中針對台灣議題表示，美國打台灣牌代價低、收效大，「動動嘴、動動腿，就能把台灣海峽搞得天翻地覆」，即使美國總統川普提過大陸是一張桌子，台灣是筆尖，但「並不意味著就要放棄」。

評論人、中國人民大學重陽金融研究院院委兼宏觀研究部主任蔡彤娟認為，在中美競爭的時候值得發揚的是中共三大法寶：統一戰線、武裝鬥爭還有黨的建設。中國人民大學重陽金融研究院研究員敦志剛則強調危機預防和危機管理的重要性，「台海局勢不僅僅局限於單個方向，它也會影響到全球，甚至是方方面面」。

在提問期間，現場不少大陸聽眾都特別關注台灣議題，包含和統的可能性是否還存在。趙全勝回應時指，美軍（駐台）顧問現在是五百人，要增加到一千人（此指美國退將蒙哥馬利的倡議），這些其實都是在挑戰大陸的（底線）。他表示，當年大陸領導人鄧小平跟美國總統卡特達成的建交，「鄧小平快人快語，就六個字：斷交、廢約、撤軍」，美軍不能到台灣，「這是一個衝擊底線的問題」。

對於觀眾提問「解決台灣問題」的時間表，趙全勝坦言做國際關係研究「最忌諱的就是時間表」，他還分享自己每年都率團到北京與大陸外交部、國台辦、軍隊等部門討論交流，曾有位共軍將領表示，什麼時候解決台灣問題要「視情況發展」，而非事先就能（定出日程）。