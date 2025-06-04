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歐盟通過制裁陸醫材商 陸嗆「將採取措施」

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
歐盟通過限制中國大陸醫療器械製造商參與歐盟公共採購合約的資格，引發陸方不滿。美聯社
歐盟通過限制中國大陸醫療器械製造商參與歐盟公共採購合約的資格，引發陸方不滿。美聯社

歐盟成員國二日依據「國際採購工具（IPI）」投票批准對中方採取懲罰性措施的決定，將禁止大陸醫療器材製造商未來五年內參與價值超過五百萬歐元的歐盟公共採購計畫招標。大陸商務部昨表示對這一保護主義做法「堅決反對」，並稱將採取措施堅定維護陸企的合法權益。

彭博指出，在歐盟正試圖在與美國關稅戰北京之間尋求平衡之際，前述措施可能會開闢一條與北京的新戰線。

這是歐盟首次根據二○二二年施行的「國際採購工具」採取的行動，該法律旨在促進公共採購市場准入方面的互惠。歐盟去年四月啟動對大陸醫療器械採購的調查，並於今年一月認定大陸以不公平和歧視性的方式限制歐盟醫療器械生產商獲得大陸政府合約。法廣指出，歐盟此舉是在歐中談判無果後所採取的行動，一旦歐盟委員會專員們最終簽字同意，此舉將在幾周內實施。

大陸商務部昨發布聲明表示，歐方有關決定和歧視性的措施不僅損害中方企業利益，而且利用單邊工具破壞公平競爭，構築新的貿易壁壘。喊話中歐應以相互開放應對挑戰，以合作對話妥處分歧。希望歐方糾正錯誤做法，中方將密切關注歐方後續行動，並將採取措施，堅定維護大陸企業的合法權益。

大陸外交部發言人林劍表示，希望歐方恪守市場開放承諾和世貿組織規則，為大陸企業提供公平、透明、非歧視的營商環境，推動中歐經貿關係健康穩定發展。位於布魯塞爾的歐盟中國商會二日發表聲明，IPI是歐方的單邊工具，指責歐方這一有針對性的做法釋放出令人擔憂的訊號，加劇了中歐經貿關係的複雜性。

另一方面，中歐持續進行經貿協商，法廣指，大陸商務部長王文濤與歐盟貿易專員塞夫柯維奇將在巴黎舉行的世界貿易組織部長級會議期間會面。歐洲領導人下月還將前往北京與大陸領導人舉行峰會。

關稅戰 歐盟 大陸商務部 北京

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