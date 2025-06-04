聽新聞
0:00 / 0:00

陸委會籲中共 正視六四真相、推動民主改革

聯合報／ 記者陳政錄／台北報導

今天是六四天安門事件卅六周年，陸委會昨發布聲明，中共倘無法正視六四真相，將永難擺脫歷史汙名；呼籲中共應落實保障基本人權，賦予六四事件積極的歷史意義。北京應在對等、尊嚴原則下，尊重台灣人民對民主自由的堅持，務實處理政治分歧，兩岸才能一起追求和平共榮。

陸委會聲明指出，呼籲北京應落實保障基本人權，推動民主改革、還政於民，賦予六四事件積極的歷史意義，還給受難者及家屬公道，以更寬容的態度包容社會多元意見，回應人民對民主、自由、和平等普世價值的訴求。

陸委會指出，近年中共對內宣稱實現「全過程人民民主」，但在世界各國民主指數排名卻始終敬陪末座；中共在國際上到處宣傳其所謂「人類命運共同體」，但眾所周知，世界上沒有任何國家的人民願意經歷與香港、新疆民眾相同受迫害的處境。中共持續對內強化一黨專政的高壓統治，打壓多元、異議聲音，同時也不斷將黨國體制延伸至境外，擴大長臂管轄、跨境鎮壓強度，已危害到全體人類社會共同追求的民主與人權價值。

陸委會說，和平是唯一選項，繁榮是長治久安的目標。北京應在對等、尊嚴原則下，尊重台灣人民對民主自由生活方式的堅持，務實處理政治分歧，兩岸才能一起追求和平共榮。

陸委會 天安門 六四 中共

延伸閱讀

陸委會：持大陸居住證、台胞證 不影響台灣身分

「六四事件」36周年 陸委會籲中共保障人權：包容多元意見

影／燃煤發電犧牲人民健康 民眾黨團要求台電依法行政

陸委會查旺中集團 吳思瑤：兩岸條例有清楚規範

相關新聞

六四前夕不平靜 男子天安門升旗「暴走」

今日是六四天安門事件卅六周年，據Ｘ平台流傳影片，二日北京天安門廣場清晨升旗典禮即將結束之際，一名男子突然跨越隔離欄杆，衝...

美退將籲駐台美軍翻倍 陸學者：將衝擊中共底線

針對美國退役海軍少將蒙哥馬利日前公開呼籲，美軍駐台由五百人倍增為一千人，知名海外華人學者趙全勝二日晚間在北京發表演說後就...

陸委會籲中共 正視六四真相、推動民主改革

今天是六四天安門事件卅六周年，陸委會昨發布聲明，中共倘無法正視六四真相，將永難擺脫歷史汙名；呼籲中共應落實保障基本人權，...

王毅會見美國大使 批評美方在日內瓦會談後消極舉措

美國新任駐北京大使龐德偉於5月中旬抵北京履新，大陸官方最新披露的訊息顯示，中共政治局委員兼外長王毅已於3日和其會面，王毅...

泰國國王將首度訪問大陸 陸駐泰大使：最高規格接待

泰王將於今年首度訪問大陸，大陸駐泰大使表示，大陸熱烈歡迎國王和王后陛下對大陸進行國事訪問，將以最高規格做好接待工作，確保...

陸委會：持大陸居住證、台胞證 不影響台灣身分

行政院日前發函各部會及地方政府，禁止現職軍公教人員申領持有大陸居住證，不過，有媒體報導進一步稱，若軍公教持「中國5卡」恐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。