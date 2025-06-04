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陸委會籲中共 正視六四真相、推動民主改革
今天是六四天安門事件卅六周年，陸委會昨發布聲明，中共倘無法正視六四真相，將永難擺脫歷史汙名；呼籲中共應落實保障基本人權，賦予六四事件積極的歷史意義。北京應在對等、尊嚴原則下，尊重台灣人民對民主自由的堅持，務實處理政治分歧，兩岸才能一起追求和平共榮。
陸委會聲明指出，呼籲北京應落實保障基本人權，推動民主改革、還政於民，賦予六四事件積極的歷史意義，還給受難者及家屬公道，以更寬容的態度包容社會多元意見，回應人民對民主、自由、和平等普世價值的訴求。
陸委會指出，近年中共對內宣稱實現「全過程人民民主」，但在世界各國民主指數排名卻始終敬陪末座；中共在國際上到處宣傳其所謂「人類命運共同體」，但眾所周知，世界上沒有任何國家的人民願意經歷與香港、新疆民眾相同受迫害的處境。中共持續對內強化一黨專政的高壓統治，打壓多元、異議聲音，同時也不斷將黨國體制延伸至境外，擴大長臂管轄、跨境鎮壓強度，已危害到全體人類社會共同追求的民主與人權價值。
陸委會說，和平是唯一選項，繁榮是長治久安的目標。北京應在對等、尊嚴原則下，尊重台灣人民對民主自由生活方式的堅持，務實處理政治分歧，兩岸才能一起追求和平共榮。
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