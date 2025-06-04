六四前夕不平靜 男子天安門升旗「暴走」

今日是六四天安門事件卅六周年，據Ｘ平台流傳影片，二日北京天安門廣場清晨升旗典禮即將結束之際，一名男子突然跨越隔離欄杆，衝向升旗台，但隨即遭現場多名維安人員撲倒並帶走。

目前尚不清楚該名男子身分和動機，但因事件發生時間和地點敏感，引起關注。

在香港，今年是自港版國安法實施以來，第六年沒有維園紀念活動，同時港警不再提前高調部署警力。港警國安處拘捕一名港男，報稱與港獨有關，未提涉六四。

闖入升旗典禮 遭撲倒後帶走

據Ｘ平台「李老師不是你老師」發布的影片，六四事件卅六周年前夕，北京天安門廣場二日升旗儀式臨近尾聲，一名穿著黑色外套與長褲的男子突然翻過欄杆，直奔向升旗台。該名男子試圖翻越第二道圍欄進入升旗台核心區時，被部署在周邊的維安人員撲倒在地，隨後即有五至六名警衛和便衣將男子抬起，並押進一輛警車。

影片可見，當時觀眾區的多位民眾正拿著手機要錄升旗儀式，但事發後現場氣氛緊張，不少人也順勢錄下這段逮人過程。截至目前，官方未對此事件發布聲明。

天安門母親 再次籲政府對話

由六四罹難者家屬成立的團體「天安門母親」發表祭文，再次呼籲政府對話，主張「政治問題法律解決」，要求透過立法和司法程序，公平公正解決六四慘案遺留問題，並客觀地重新評價六四；「相信透過對六四慘案的解決，中國將可進入一個沒有沉重歷史包袱的新時代」。並重申三項訴求，「真相、賠償、問責」。祭文共有一○八名六四罹難者家屬連署。

六四事件卅六周年前夕，香港特首李家超昨出席行政會議前，被問到若有市民在維園或銅鑼灣一帶，點蠟燭或穿著寫有標語的衣服悼念，是否有違法風險？李家超回應，無論哪天，任何活動都必須符合法規，不能違反法律，執法部門會針對任何違法行為，果斷及嚴格地依法處理。

數年來，港警在六四前夕都會高調出動警力，在維園、銅鑼灣一帶作部署。到目前港警仍未有公布，警方回覆媒體查詢時也稱，採取任何行動均按實際情況，依法處理。警方會根據公共安全、公共秩序和國家安全的威脅，作出適當的行動調配，行動細節不會公開。

港警昨逮一男 稱與港獨有關

港警國安處昨發布拘捕一名男子，指其涉嫌與一宗炸彈詐案有關，地點涉及香港啟德體育園。警方消息稱，被捕男子曾發表港獨言論，揚言炸毀香港重要設施。

在多年前連年有紀念六四活動的維多利亞公園，今年繼續有社團舉辦「第三屆同鄉社團家鄉市集嘉年華」，活動由卅個省級同鄉社團合辦，為過去三年規模最大。嘉年華活動六月一日開始，於六月五日結束。主辦單位表明，入場人士必須遵守香港國安法，禁帶任何含政治成分的物品及利器。

自由亞洲電台報導，六四事件前夕，大陸多地維權人士、異議者與人權律師再度遭遇行動限制。當局在這一政治敏感節點的維穩力度未減。