美機構調查：陸全球好感度 超越美國

美國諮詢公司Morning Consult最新全球民調顯示，美國的全球好感度在川普就任後急劇下降，大陸的全球好感度大幅上升，並超越美國。

美媒Axios報導，該公司對加拿大、法國、日本、俄羅斯和英國等41個國家的成年人對美中兩國好感度數據進行追蹤，這些數據追蹤的是「淨好感度」，即對某國持正面看法者的比例減去持負面看法者的比例。截至5月底，大陸的全球淨好感度為8.8，美國為-1.5。

從時間點來看，大陸的好感度從2020年10月以來一直是負值，直到去年美國總統大選後才開始轉為正值，並在今年3月在美國總統川普宣布「解放日」關稅後大幅上升。

全球對美國的好感度在2024年1月仍大於20，但隨著川普上任後急劇下滑。 美方在5月初暫緩對中國大陸課徵關稅後，其好感度略為上升，但在川普表示中國大陸「完全違反」5月初兩國在瑞士日內瓦達成的休戰協議，又破壞了這個和緩的局面。