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泰國國王將首度訪問大陸 陸駐泰大使：最高規格接待

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸駐泰大使韓志強及夫人王歡1日向泰王、王后進行辭行拜會，強調歡迎泰王訪問大陸，「將以最高規格做好接待工作，確保訪問圓滿成功」。圖／取自大陸駐泰使館微信公眾號
大陸駐泰大使韓志強及夫人王歡1日向泰王、王后進行辭行拜會，強調歡迎泰王訪問大陸，「將以最高規格做好接待工作，確保訪問圓滿成功」。圖／取自大陸駐泰使館微信公眾號

泰王將於今年首度訪問大陸，大陸駐泰大使表示，大陸熱烈歡迎國王和王后陛下對大陸進行國事訪問，將以最高規格做好接待工作，確保訪問圓滿成功。

據大陸駐泰大使館微信公眾號3日消息，6月1日，其駐泰大使韓志強及夫人王歡赴安蓬宮辭行拜會泰國哇集拉隆功國王和素提達王后。韓志強表示，自己擔任大使近四年來，參與並見證了兩國關係持續深入發展，切身感受到兩國元首對中泰睦鄰友好合作的親自關心和引領。

他強調今年是雙方建交50周年，「中方熱烈歡迎國王和王后陛下對中國進行國事訪問，將以最高規格做好接待工作，確保訪問圓滿成功」。

消息指，泰王哇集拉隆功表示，泰中友好源遠流長，兩國關係密切，人民感情深厚。希望雙方攜手努力，增進人民往來，實現共同發展。「我早年曾多次到訪中國許多地方，留下美好印象，期待著再到中國訪問，親眼領略中國新的發展變化和繁榮興盛」。

公開資料顯示，泰國國王首次訪華，是1963年6月時任泰王蒲美蓬和王后詩麗吉到訪中華民國4日，1975年中泰斷交，泰國轉往與中共建交，迄今沒有任何泰王訪問大陸的先例，僅有2000年泰國王后詩麗吉曾代表蒲美蓬訪問大陸，期間到訪河南開封包公祠、洛陽龍門石窟等地。時任泰國王子哇集拉隆功也曾於1987年、1988年、1992年及1998年四次率團訪問大陸，泰國公主詩琳通則有更多次的訪問記錄。

據《泰國日報》2024年11月報導，泰國總理貝東塔在與大陸領導人會面後表示，泰國國王和王后已正式接受訪問大陸的邀請，計畫於2025年年底進行訪問。

今年2月貝東塔赴大陸出席哈爾濱亞冬會，與大陸發表的聯合聲明顯示，貝東塔邀請大陸領導人「在雙方方便時訪問泰國」，大陸領導人「表示感謝並愉快接受了邀請」。

針對台灣議題，當時聯合聲明指出，「泰方重申堅定奉行一個中國政策，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，不支持任何『台獨』主張，支持中國『一國兩制』方針」。

蒲美蓬 泰王 泰國 中共

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