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「六四事件」36周年 陸委會籲中共保障人權：包容多元意見

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
明天是「六四事件」36周年，陸委會晚間發表聲明，呼籲中共倘無法正視「六四」真相，將永難擺脫歷史污名，應落實保障基本人權。本報資料照
明天是「六四事件」36周年，陸委會晚間發表聲明，呼籲中共倘無法正視「六四」真相，將永難擺脫歷史污名，應落實保障基本人權。本報資料照

明天是「六四事件」36周年，陸委會晚間發表聲明，呼籲中共倘無法正視「六四」真相，將永難擺脫歷史汙名，應落實保障基本人權，推動民主改革、還政於民，賦予「六四事件」積極的歷史意義。

陸委會在「六四事件」36周年前夕表示，呼籲北京當局應落實保障基本人權，推動民主改革、還政於民，賦予「六四事件」積極的歷史意義，還給受難者及家屬公道，以更寬容的態度包容社會多元的意見，回應人民對民主、自由、和平等普世價值的訴求。

陸委會指出，近年中共對內宣稱實現「全過程人民民主」，但在世界各國民主指數排名卻始終敬陪末座；中共在國際上到處宣傳其所謂「人類命運共同體」，但眾所周知，世界上沒有任何國家的人民願意經歷與香港新疆民眾相同受迫害的處境。

陸委會表示，中共持續對內強化一黨專政的高壓統治，打壓多元、異議聲音，同時也不斷將黨國體制延伸至境外，擴大長臂管轄、跨境鎮壓強度，已經危害到全體人類社會共同追求的民主與人權價值。

陸委會強調，和平是唯一選項，繁榮是長治久安的目標。北京當局應在對等、尊嚴原則下，尊重台灣人民對民主自由生活方式的堅持，務實處理政治分歧，兩岸才能一起追求和平共榮。

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