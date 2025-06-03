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揚言「引爆炸彈」！港警拘捕1男4女 指控其涉港獨台獨言論

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導
圖為香港特區行政長官李家超。中通社
圖為香港特區行政長官李家超。中通社

香港警察國安處今天公布，拘捕一名香港男子和四名女子，指控其涉嫌聲稱將在啟德體育園引爆炸彈，並發表港獨台獨言論。

港警方六月二日採取拘捕行動，被拘捕的香港男子現年三十五歲，四名被拘捕的女子年齡由二十至三十八歲，國安警方面沒有公布其職業。

香港警察國安處警司李桂華說，涉案人士在四月二十九日至五月二十日期間，透過電郵和社交媒體向香港警方發放訊息，試圖宣揚有關台灣獨立或廢除《港區國安法》的言論，其中一次聲稱將引爆藏在中央駐港機構的炸彈。

他又稱，涉案人士五月十三日致電到999報案中心，報稱當日將在啟德體育園一個音樂會引爆炸彈，並宣揚台灣及香港獨立的言論。

香港警察國安處在調查後，六月二日拘捕涉案男子，指他在事發當日利用手機變聲軟體致電999報案中心， 其後將電話棄置在紅磡海邊，行動中亦搜查四個單位，搜獲一批與案件有關的電話和電腦設施，暫時未有發現任何爆炸品。警方曾押解疑犯到紅磡德豐街重組案情。

香港 港警 港獨 國安法 台獨

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