與長和售港口有關？前香港中聯辦主任突去職 知情人士曝內幕

前香港中聯辦主任鄭雁雄5月底突然去職，引發外界揣測。知情人士向路透社透露，長和集團擬將旗下巴拿馬運河港口在內的全球港口業務出售給美國貝萊德等財團一事，讓中國高層措手不及，鄭雁雄被認為須負部分責任，恐是他去職的原因。

報導指出，這名知情人士與香港中聯辦有接觸，而上述內容也屬於機密。面對路透社查證此事，香港中聯辦截至目前並未表示意見。

根據報導，香港特區行政長官李家超今天在行政會議前的記者會上表示，香港中聯辦主任的變動與所有官員的變動一樣「非常正常」。他還表示，鄭雁雄在香港工作了約5年，是香港「由亂到治」的過渡期。但他並沒有回答鄭雁雄去職等人事變動的原因。

當被問到鄭雁雄被解職，是否反映出北京的治港政策重心從「國家安全」轉向「經濟發展」時，李家超說，香港正處於一個必須同時兼顧「發展」和「安全」的階段，因為任何發展都必須有安全的環境。

報導指出，鄭雁雄2023年1月接任香港中聯辦主任。雖然這一職務並沒有固定任期，但他的任期比前任香港中聯辦主任駱惠寧、張曉明等人要短。

香港明報報導，鄭雁雄日前在向友人發送的簡訊中說，「愛港情未了，履職終有期。若問何所慰，治興已端倪」，還說「北京見」。報導指出，有多名香港建制派人士收到了鄭雁雄這則簡訊。

中國人社部5月30日晚間公布國務院任免國家工作人員名單，任命原任國務院港澳辦常務副主任的周霽為中聯辦主任、香港國安委國家安全事務顧問，接替前任的鄭雁雄。港媒當時報導，鄭雁雄在事前沒有徵兆下突然去職，引起外界揣測。