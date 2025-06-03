快訊

疑收受不當利益！陳歐珀立院提案涉「護航物流業者」 北檢約談9人、搜索14處

為5萬被騙去緬甸！慘遭拘禁3個多月 台中婦獲救曝心聲

和解了！體育署、桌協3點共同聲明 葉國欽致歉獲莊智淵、葉伊恬接受

陸推「東協簽證」 11國商務人員最長可停留180天

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸外交部3日宣布有關「東協簽證」內容，將為符合要求的11國商務人員及其配偶和子女，審發5年多次、停留期最長為180天。圖為大陸海關查驗旅客證件。新華社資料照片
大陸外交部3日宣布有關「東協簽證」內容，將為符合要求的11國商務人員及其配偶和子女，審發5年多次、停留期最長為180天。圖為大陸海關查驗旅客證件。新華社資料照片

大陸日前在東協—中國—海合會峰會期間，宣布對東南亞國家實施簽證便利政策。對此，大陸外交部3日宣布有關「東協簽證」的內容指出，為進一步便利地區人員跨境流動，中方面向東協10國和東協觀察員東帝汶推出「東協簽證」，為符合要求的11國商務人員及其配偶和子女，審發5年多次、停留期最長為180天的相應類別的赴華簽證。

在6月3日下午大陸外交部例行記者會上，針對記者提問稱，近日，中方在東協—中國—海合會峰會期間宣布對東南亞國家實施簽證便利政策，發言人能否進一步介紹有關情況？

對此，大陸外交部發言人林劍表示，近年來，中國—東協命運共同體建設不斷推進，共建「五大家園」取得重要成果。中國和東南亞國家人員往來頻密，進一步便利人員往來是共同的心願。

林劍指出，在同新加坡、泰國、馬來西亞等國全面互免簽證和面向湄公河國家簽發「瀾湄簽證」基礎上，為進一步便利地區人員跨境流動，中方面向東協10國和東協觀察員東帝汶推出「東協簽證」，為符合要求的11國商務人員及其配偶、子女審發5年多次、停留期最長為180日的相應類別來華簽證。具體的簽證問題，可諮詢中國駐當地使領館。

至於針對就今後中方是否還會向更多國家免簽的提問，林劍表示，6月1日起，中國的單方面免簽「朋友圈」，首次拓展到拉美和加勒比地區國家，適用單方面免簽政策來中國的國家已達43個。免簽「名單」不斷變長，彰顯中國持續推進高水平對外開放的堅定決心；便利人員往來措施不斷優化，反映出中國致力於打造開放型世界經濟的扎實行動。

林劍續稱，今年第一季，各口岸入境外國人超900萬人次，較去年同期增長逾40％；前4個月，中國新設立外商投資企業1.8萬餘家，年增12.1％，這些數字都是有力說明。

林劍稱，「今後，我們將持續優化入境政策，不斷擴大免簽國家範圍，讓更多外國朋友來中國體驗更優質的產品供給、更多元的消費場景和更便利的服務保障，以更大範圍的開放、更深層次的合作，與各國共用繁榮。」

馬來西亞 簽證 東協 新加坡 免簽

延伸閱讀

中國單方面免簽首納拉丁美洲 增巴西等5國

國務院：不容許中共竊美科研成果 將加強審查中港簽證申請

魯比歐推動撤銷簽證 陸生苦笑：川普好像照著習近平劇本做事

美將撤銷中國留學生簽證 陸駐美使館：已提嚴正交涉促美立即糾正錯誤

相關新聞

美軍駐台人數倍增至千人？學者：恐衝擊大陸底線

美國美利堅大學教授趙全勝2日晚間在北京中國人民大學重陽金融研究院發表演說，針對美中關係與台灣議題，他在問答環節針對美國退...

川普極限施壓？陸學者：中國不吃這套 美注定失敗

美國總統川普持續對大陸加大施壓力道，想藉此在中美貿易競爭中占上風。不過，香港英文媒體《南華早報》2日引述分析人士指，美國...

2日本人大連遭害 警方證實：經營合作產生矛盾引發

日本共同社3日一早報導，遼寧省大連市日前有兩名日本人遭殺害，據悉公安當局已拘留一名中國籍的嫌犯，並表示犯案動機是商業糾紛...

陸推「東協簽證」 11國商務人員最長可停留180天

大陸日前在東協—中國—海合會峰會期間，宣布對東南亞國家實施簽證便利政策。對此，大陸外交部3日宣布有關「東協簽證」的內容指...

陸發行東協簽證適用11國商務人員 最長停留180天

中國外交部今天宣布有關「東協簽證」的內容，指為符合要求的東協加上東帝汶共11國商務人員及其配偶子女，審發5年多次、停留期...

美澳日菲防長會指陸破壞東海南海穩定 陸外交部批抹黑：倒打一耙

美國、澳洲、日本和菲律賓四國國防首長日前利用在新加坡出席「香格里拉對話」的機會舉行會議，對大陸破壞東海與南海穩定表達「嚴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。