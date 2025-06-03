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陸發行東協簽證適用11國商務人員 最長停留180天

中央社／ 台北3日電
中國大陸外交部今天宣布有關「東協簽證」的內容，指為符合要求的東協加上東帝汶共11國商務人員及其配偶子女，審發5年多次、停留期最長為180天的相應類別赴中國簽證。圖為大陸外交部發言人林劍。圖／路透
中國大陸外交部今天宣布有關「東協簽證」的內容，指為符合要求的東協加上東帝汶共11國商務人員及其配偶子女，審發5年多次、停留期最長為180天的相應類別赴中國簽證。圖為大陸外交部發言人林劍。圖／路透

中國外交部今天宣布有關「東協簽證」的內容，指為符合要求的東協加上東帝汶共11國商務人員及其配偶子女，審發5年多次、停留期最長為180天的相應類別赴中國簽證。

中國國務院總理李強5月27日在出席「東協—中國—海合會峰會」時表示，中方決定面向東南亞國家推出「東盟（東協）簽證」。澎湃新聞報導，今天中國外交部發言人林劍在例行記者會上，對此進一步說明。

他說，在和新加坡、泰國、馬來西亞等國全面互免簽證和面向湄公河國家簽發「瀾湄簽證」基礎上，為進一步便利地區人員跨境流動，中方向東協10國和東協觀察員東帝汶推出東協簽證，為符合要求的11國商務人員及其配偶子女審發5年多次、停留期最長為180天的相應類別入境中國簽證。

馬來西亞 簽證 東協 李強 新加坡

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