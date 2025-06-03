美澳日菲防長會指陸破壞東海南海穩定 陸外交部批抹黑：倒打一耙

美國、澳洲、日本和菲律賓四國國防首長日前利用在新加坡出席「香格里拉對話」的機會舉行會議，對大陸破壞東海與南海穩定表達「嚴重關切」，並稱將持續加強針對中國的海上防務合作。對此，大陸外交部3日表示，美國在香格里拉對話會上夥同日澳菲炒作所謂中國威脅，中方堅決反對。中方奉勸美國及其盟國停止在涉海問題上汙衊抹黑、顛倒黑白、倒打一耙，停止拼湊各類排他性小圈子。

在6月3日下午大陸外交部例行記者會上，針對記者提問，據報導，5月31日，美日澳菲四國防長在香格里拉對話會期間舉行會晤並發表聯合聲明，對中國在東海和南海採取脅迫和武力方式，單方面改變現狀表示嚴重關切，稱將持續加強針對中國的海上防務合作，請問中方對此有何評論？

大陸外交部發言人林劍表示，美國在香格里拉對話會上夥同日本、澳洲、菲律賓大肆炒作所謂「中國威脅」，借東海、南海問題，挑撥煽動地區國家對抗，中方對此強烈不滿和堅決反對，已提出嚴正交涉。

林劍說，搞集團政治和陣營對抗是冷戰思維，與時代潮流相悖，不受區域國家歡迎，既解決不了問題，更嚇不倒中國。中方維護領土主權和海洋權益的決心和意志堅定不移。

林劍表示，中方奉勸美國及其盟國停止在涉海問題上汙衊抹黑、顛倒黑白、倒打一耙，停止拼湊各類排他性小圈子，停止干擾破壞有關方透過對話協商解決問題，維護地區和平穩定的共同努力。

根據菲律賓國防部提供的聯合聲明，美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）、澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）、日本防衛大臣中谷元和菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro），5月31日舉行會談。

聯合聲明稱，防長們對於中國在東海與南海「破壞穩定」的行動，以及企圖透過武力及恫嚇單方面改變現狀表示嚴重關切，強調維護國際法、航行和飛越自由的重要性，呼籲和平解決爭端。

此外，根據聲明，四國在夥伴關係上取得四大重要發展，包括透過同步優先國防投資，支持菲律賓提升空域及海上感知能力；加強情報分享，在南海和印太區域構建「共同作戰圖像」（COPs）。