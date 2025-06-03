川普極限施壓？陸學者：中國不吃這套 美注定失敗

美國總統川普持續對大陸加大施壓力道，想藉此在中美貿易競爭中占上風。不過，香港英文媒體《南華早報》2日引述分析人士指，美國脅迫中國大陸作出貿易讓步只會是徒勞，美國一方面施壓、一方面提出談判的組合方式，是川普典型的談判風格，但對中國大陸而言，這種方式注定失敗。

《南華早報》指出，距離川普宣布「解放日」、對幾乎所有貿易夥伴徵收「對等」關稅已將近兩個月，而「這場貿易戰的成果至今仍難稱成功」。除了與中國大陸達成90天暫停升級衝突的協議，以及與英國簽訂一份貿易協議外，「川普未能展現任何決定性的勝利」。

文章提到，儘管川普政府企圖透過新的技術管制措施對大陸「極限施壓」，逼迫中國大陸在談判中妥協，但中方不會向這種「訛詐式」（blackmail-style）的策略讓步，尤其是中國大陸掌控著關鍵礦產供應鏈，對美國具備強大的反制能力。而在指責中國大陸未能加速稀土出口後，美國政府又推出新的科技管制措施，對中國大陸再度施加壓力。

文章稱，川普幾天前還在社群媒體上稱「中國完全違反了我們的協議」，同時有報導指稱美國暫停向中國大陸出口部分噴氣發動機技術和晶片設計軟體。另方面，美國近日透露，預計中美將於本周就關稅問題進行會談。

分析師認為，美國一方面施壓、一方面提出談判的組合方式，是川普典型的談判風格，但這種方式注定失敗。上海復旦大學國際問題研究院教授信強稱，這是川普的「交易藝術」。「美國對中國施加極限壓力，企圖逼迫對方讓步。但中國不吃這套。」

中國人民大學國際事務研究所所長王義桅則指，中方「深諳」川普慣用漫天要價與極限施壓來換取對手讓步，「但這對像中國這樣的強國是行不通的」，「中方領導層絕不會屈服於川普的謳詐策略。」

談及中國大陸對美使出的「稀土牌」，有分析師認為，除非美國在中方重大關切的問題上讓步，否則中方不太可能加速稀土出口批准。信強說，中國大陸手握稀土這張牌，當然是對付川普本人的一張王牌。雙方必須在基本問題上達成共識，美方不能透過施壓迫使中方對話，更不能強迫中國單方面做出重大讓步。

大陸商務部新聞發言人2日強調，在日內瓦經貿會談後，美方陸續新增出台多項對華歧視性限制措施，包括發布AI晶片出口管制指南、停止對華晶片設計軟體（EDA）銷售、宣布撤銷中國留學生簽證等。這些做法嚴重違反兩國元首1月17日通話共識，如美方一意孤行，繼續損害中方利益，中方將繼續堅決採取有力措施，維護自身正當權益。