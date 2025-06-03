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中共北京市委機關報：堅持過緊日子是為讓群眾過好日子

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中共近來強力打擊貪腐，北京日報3日在頭版刊文稱，堅持過緊日子是為讓群眾過好日子。（新華社）
中共近來強力打擊貪腐，北京日報3日在頭版刊文稱，堅持過緊日子是為讓群眾過好日子。（新華社）

北京當局近來強力打擊貪腐，中共中央、國務院近日發布修訂後的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，並多次刊文表示黨政機關要帶頭過緊日子。中共北京市委機關報《北京日報》6月3日在頭版刊文稱，堅持過緊日子，就是為了讓群眾過上好日子。

《北京日報》這篇題為「過緊日子是為了讓群眾過好日子」的文章首先提到，「勤儉是我們的傳家寶，什麼時候都不能丟掉」。中共中央總書記習近平強調，「必須堅持以儉修身、以儉興業，堅持厲行節約、勤儉辦一切事情」。

文章寫道，近日在深入貫徹中央八項規定精神學習教育持續走深走實之際，中共中央對《黨政機關厲行節約反對浪費條例》作修訂，把「帶頭過緊日子」寫入黨政機關應當遵循的重要原則，聚焦黨政機關經費管理、公務接待、資源節約等規定查漏補缺、更新升級。條例的修訂再次擰緊黨政機關帶頭過緊日子的制度螺栓，對於深入貫徹中央八項規定精神、持續深化糾治「四風」具有重要意義。

文章強調，「堅持過緊日子，就是為了讓群眾過上好日子！」降低公務活動成本，騰出更多資金用於發展所需、民生所盼；巡視巡察工作中加強對厲行節約反對浪費落實情況的監督，這些規定是新形勢下加強黨的作風建設的客觀要求，更是深入踐行「人民至上」理念的生動注腳。

文章續稱，「儉，德之共也；侈，惡之大也。」勤儉節約，既是中華民族的傳統美德，也是中國共產黨人的光榮傳統。「厲行節約、力戒奢靡是流淌在共產黨人血脈中的『紅色基因』，也是密切黨同人民群眾血肉聯繫的精神黏合劑」。

文章強調，黨政機關堅持過緊日子，不僅有助把更多「真金白銀」用於發展緊要處、民生急需上，還能倒逼提高資金使用效益，發揮政府投資的帶動作用。北京全市各級黨政機關和黨員領導幹部要以身作則，更加全面認識艱苦奮鬥、勤儉節約的極端重要性和現實緊迫性，真正從思想上「緊」起來，讓過緊日子始終成為行為自覺。

文章還稱，要節約集約利用資源，加強全過程節約管理，提高能源、資源、設備利用效率，優化資產配置和使用，堅決杜絕各種資金資源浪費。要狠剎鋪張浪費歪風邪氣，立足常態長效，強化宣傳教育，以優良黨風政風引領社風民風，進一步營造浪費可恥、節約光榮的濃厚氛圍。

文章最後寫道，作風建設永遠在路上，過緊日子是態度，更是責任。一心為公、務實節儉，腳踏實地、苦幹實幹，集中精力以更高標準建設北京「廉潔工程」，用心用情用力托起群眾的好日子。

北京 共產黨 中共

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