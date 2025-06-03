六四36週年香港噤聲 台灣紀念活動收到恐嚇信

六四天安門事件即將滿36週年，華人民主書院與多個台灣民間團體在台北共同舉辦紀念六四的人權攝影展。不過，主辦單位週一（6月2日）在今年六四紀念晚會前夕收到了匿名恐嚇信。根據其聲明，往年的六四相關活動就曾有特定人士試圖破壞展區，「如今再次出現恐嚇信件，更突顯堅持和平集會與言論自由的重要性」。

這場人權攝影展名為「金繼──他們碎裂，我們承繼」，同時以「抵抗跨境鎮壓，反對極權擴張」為號召，呼籲各界繼續記得六四象徵的抵抗極權意義。

合辦攝影展的香港人權陣線在臉書發公告提醒參與者保持警覺，並強烈譴責「試圖以恐嚇手段干擾、阻撓自由集會與歷史紀念的行為」。公告寫道：「六四紀念，不只是記憶，更是守護自由的一種行動。不管遇到怎樣的恐嚇，我們依然會堅定地站在一起，照亮歷史，守護良知。」

香港人權陣線發起人、移居台灣的港人湯偉雄（別稱「赴湯」）在六四前接受路透社訪問，提到台灣在紀念六四中扮演的重要角色：「香港不能再舉行六四晚會，甚至連提都不能再提，那台灣的存在就變得非常重要。」

在習近平主政下，中國政府加大力道壓制異議人士，香港也不再保有過去的自由，台灣便成了華語世界最後能公開紀念、談論六四的地方。湯偉雄說，在台灣，人們可以自由發聲，批評中國共產黨，「有這樣的空間存在，就已經意義重大」。

現在的香港如何記憶六四？

自1990年起，香港維園連續30年舉辦燭光悼念晚會，曾是全球最大規模的六四紀念場合。2020年，港府以「防疫」為由首度禁止維園六四集會，當天仍有超過萬人違抗禁令到場悼念；不過，主辦六四晚會數十年的香港支聯會2021年被迫解散，此後維園再無大規模六四集會。

取代六四燭光晚會的是同鄉社團舉行的「家鄉市集嘉年華」，今年是連續第三年登場。據《明報》報導，參加嘉年華的港人陳姓夫婦表示因為沒特別事情做才入場看看，但這並不會改變他們對六四的看法，認為儘管表面上歌舞昇平，但相信「燭光在心中」。香港浙江省同鄉會聯合會永遠榮譽會長陳仲尼則稱社會應該「向前看」，聚焦於香港的經濟發展。

無法公開紀念六四，港人只能私下悼念，或是以隱晦低調的方式行動。去年香港《基本法》第23條立法實施後，六四當天有零星民眾身穿黑衣到維園，或是在園內靜靜閱讀劇本《5月35日》。前支聯會副主席鄒幸彤等人則在新法之下面臨新的指控，警方稱她們「利用某個將至的敏感日子」，在匿名的社媒平台發佈「具煽動意圖的帖文」。

週日（6月1日），在獄中關押近4年的鄒幸彤撰文表示，今年她會繼續以絕食36小時的方式紀念六四，「相信大家也會有各自的方法去銘記的」。

鄒幸彤提及支聯會因拒交資料而遭指違反國安法的案子，該案已在今年3月獲香港終審法院撤銷定罪。她認為港府應為「莫須有的指控」向包含她在內的被告道歉，「只是不知，一句道歉要等多久？歷史告訴我們，大概要很久很久——天安門母親等了36年了，仍未等到一句道歉，但他們從未放棄過向政府問責。」

鄒幸彤和支聯會的李卓人、何俊仁等人還被控「煽動顛覆國家政權」，該案預計今年11月開審。鄒幸彤也邀請港人寄信分享自己的六四記憶，作為「證詞」，「一起說出我們香港人的六四歷史」。

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