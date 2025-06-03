美軍駐台人數倍增至千人？學者：恐衝擊大陸底線

美國美利堅大學教授趙全勝2日晚間在北京中國人民大學重陽金融研究院發表演說，針對美中關係與台灣議題，他在問答環節針對美國退役海軍少將蒙哥馬利在日前的公開呼籲美軍駐台人數由500人增加到1,000人時表示，「這個是一個在衝擊底線的問題」。

由大陸教育部旗下中國人民大學中美人文交流研究中心承辦的中國人民大學重陽區域國別論壇之美國系列第16場「中美博弈與台灣問題」主題研討會2日晚間舉行，知名海外華人學者趙全勝擔任演講者，他現任美國美利堅大學國際關係學院教授、亞洲研究理事會主席。

趙全勝在演講中，針對台灣議題表示，美國打台灣牌代價低、收效大，「動動嘴、動動腿，就能把台灣海峽搞得天翻地覆」，即使美國總統川普提過大陸是一張桌子，台灣是筆尖，但「並不意味著就要放棄」。演講中趙全勝也分析美國內部的優勢與劣勢、還有大陸的戰略目標等議題

評論人中國人民大學重陽金融研究院院委兼宏觀研究部主任蔡彤娟指出，她認為，在中美競爭的時候值得發揚的是中共三大法寶：統一戰線、武裝鬥爭，還有黨的建設。

她指出，統一戰線實際上就是團結一切可以團結的力量，美國是希望全世界來對付中國大陸，而大陸則是希望一起來對付美國，「中間的這些國家其實都是雙方想要爭取的對象」。這一次在日內瓦的聯合聲明，地點的選擇都非常的關鍵，因為接下來就是（大陸副總理何立峰）見了 WTO的總幹事，強調陸方支持多邊主義，支持自由貿易。

關於武裝鬥爭，蔡彤娟認為其實就是危機的管控，包括大陸在台灣問題上設定清晰的紅線，避免誤判，雖然陸方強調和平統一，但是也從來沒有承諾過放棄武統；至於黨的建設，她認為包括要加強國家治理、提高國家治理的能力等。

中國人民大學重陽金融研究院研究員敦志剛則強調危機預防和危機管理的重要性，敦志剛提及，因為危機目前不是針對某一個國家或者某一個區域的很小的問題，還涉及到金融或者債務等等相關方面的問題。「台海的局勢不僅僅局限於單個方向，它也會影響到全球，甚至是方方面面」。

在提問環節，現場大陸觀眾不少都特別關注台灣議題，包含「和統」的可能性是否還存在等。趙全勝則回應，「環球兩岸關係研究會」舉辦的紅綠藍學者閉門會，大陸方面的學者清華大學戰略與安全研究中心主任達巍曾提及大陸不在乎台灣內部「大罷免」，大陸關心的是兩岸統一問題。

趙全勝並指，大陸的說法是爭取和平統一和統到最後，而且也提出了武統的基本條件，比如外部介入、法理台獨、久拖不決。他強調美軍（駐台）顧問現在是500人，要增加到1,000人（此指美國退役海軍少將蒙哥馬利在日前的公開呼籲），這些其實都是在挑戰大陸的（底線）。

他表示，當年大陸領導人鄧小平跟美國總統卡特達成的中美建交，「鄧小平他快人快語，就六個字；斷交、廢約、撤軍，你這六個字做到我們就給你建交」，美軍不能到台灣，「這個是一個在衝擊底線的問題」。

對於台灣議題的時間表，趙全勝坦言做國際關係研究「最忌諱的就是時間表」，例如大陸知名學者閻學通曾在2008年公開道歉（他先前多次預估台海軍事衝突不會晚於2008年），趙全勝也提到自己1996年應聘某教職時，對方認為「台灣問題五年後就沒了」。

此外，他還分享自己每年都帶團隊到北京與大陸外交部、國台辦、軍隊等部門討論，他透露其中有一位共軍將領表示，什麼時候解決台灣問題，要「視情況發展」，而非事先就能（定出非常清晰時間表）。