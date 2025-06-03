能去維園悼念六四？李家超：危害國安是嚴重罪行

六四天安門事件36周年將至，針對香港市民明天可否在維園（維多利亞公園）和銅鑼灣一帶點蠟燭？香港特首李家超3日上午表示，不論哪一天，任何活動都須「符合法律」，不能違法，執法部門會針對違法行為「果斷處理」。

據香港網路媒體《香港01》表示，李家超3日早出席行政會議前，被問及4日六四36周年當日，若香港市民在銅鑼灣或維園悼念是否違法，如何平衡市民的權利自由，以及市民是否有違法風險等問題。

對此，李家超表示，無論在哪天、無論什麼活動，必須符合法律要求，執法部門會針對任何違法行為，果斷嚴格地依法處理。李家超強調，危害國安行為是「嚴重罪行」，政府會有法必依、執法必嚴，會追究法律責任到底。

據了解，今年六四周年，香港多個同鄉社團連續第三年在六四前後的一段日子，租用維多利亞公園的場地舉辦家鄉市集嘉年華。《明報》5月底曾指出，香港浙江省同鄉會聯合會永遠榮譽會長陳仲尼稱，嘉年華形式和日子是按往年的安排而決定，並非刻意選擇，籌備時沒有討論六四。

另，路透近日報導，2019年香港爆發反送中示威後，旅居台灣的港人湯偉雄（別名赴湯）與妻子是2020年首批被控暴動罪而被起訴的示威者之一。偉雄移居台灣後，繼續他的活動，當前正在準備紀念今年的六四周年。他表示，「當香港無法再舉辦六四燭光晚會，甚至連提也不能提，台灣的存在變得非常重要」，這是在亞洲為數不多，人們可以公開紀念及討論六四事件的地方之一。