2日本人大連被殺 網友：日人大陸遇害有個規律...

中日關係緊張，近日再傳一起日本人在大陸遇害事件。日本共同社報導，中國遼寧省大連市日前有兩名日本人遭殺害，據悉公安當局已拘留一名中國籍的嫌犯，並表示犯案動機是商業糾紛。消息一出引發大陸網友議論，有人表示，呼籲當局一定要嚴懲兇手。還有人感嘆，「發現了個規律，深圳、蘇州、大連都是有日本人學校的地方」。

共同社指出，日本駐瀋陽總領事館於5月25日接到遼寧省公安當局的通報，稱兩名日本人被殺害。而陸籍嫌犯涉嫌殺人罪已遭拘留並正接受調查。

當局解釋，案發原因是「熟人之間的商業糾紛」，日中關係人士也指出，「極可能是個別的糾紛」。去年中國發生兩起疑動機為「仇日」的殺人案。而共同社引述日本政府相關人士稱，凶殺案「是商業糾紛」所引發，「並無政治動機或反日情緒背景」。

截至目前，兩名被害者的年齡等詳細資訊尚未公開，媒體僅透露，據中日關係相關人士消息，已知其中一人為男性，經領事館人員確認後，通知家屬。

相關消息一出在微博上立即掀起關注，其中，截至3日上午10時10分左右，日經中文網在微博上的相關新聞已有2萬7,774的閱讀數。至於在大陸搜尋引擎百度上，截至發稿前，記者實際以各種關鍵字搜尋都沒有出現相關訊息。

有網友在微博發言表示，「剛看到中日關係改善一些，有些人立刻就開始搞事」；「日企又要加速退出中國了」。有多位網友認為，當局應「嚴懲兇手」，「哎，只能希望是個人原因」。同時，有人評論道，「極左派最終會反噬自己」。另，有人表示，「發現了個規律，深圳、蘇州、大連都是有日本人學校的地方」。

此外，在社群平台Ｘ上也有不少大陸網友評論指稱，「作為中國人，我感覺太過分了，簡直是人類的恥辱，應該處以死刑」；「搞不懂國內這些腦癱到底在想什麼」。