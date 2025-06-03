陸國台辦高層 外交系統掌控

在大陸國台辦副主任趙世通上任、原任副主任仇開明卸職後，目前大陸國台辦高層為「一正三副」格局。港媒指出，除了出身福建的潘賢掌外，其餘高層均由外交系統掌控，此為史上首次。經過這次調整，國台辦高層無人出自「台辦系統」，同樣是前所未有。

港媒星島日報指出，國台辦自二○○八年起，四任主任均出身大陸外交系統，包括王毅、張志軍、劉結一、宋濤。文章認為，這也顯示台灣問題雖然是「中國內政」，但本質上是外交問題，尤其是中美博弈。不過，過去除了主任之外，副主任不少是由內部（台辦系統）提拔，比如孫亞夫、葉克冬、陳元豐、龍明彪、仇開明等人，「但這一傳統已經改變，連續空降兩名外事系統官員」。

先前大陸外交部領事司司長吳璽去年四月空降國台辦擔任副主任，近日原中共中央對外聯絡部部長助理趙世通也接替仇開明，升任國台辦副主任。兩人加上國台辦主任宋濤，均為外交系統出身。

文章特別提到，曾任大陸駐美國公使的吳璽是「美國通」，趙世通則是「日本通」，這也是針對台灣問題的特殊性。「美國長期打『台灣牌』，曾經殖民統治台灣五十年的日本也有聲音鼓吹『台灣有事就是日本有事』」。

同時，經過這次調整，意味著國台辦領導層全部是空降，也是前所未有。類似的現象也發生在大陸港澳辦。

公開資料顯示，國台辦下設十二個局、七個直屬事業單位，宋濤二○二二年底就任國台辦主任後，多個局長職位都出現過調動，其中部分局長也相當資深，不過迄今並未有局長在內部得到晉升。另外有些局級幹部則是退休或退居二線轉任台企聯或海協會，少數幹部轉任香港中聯辦。

除了國台辦人事調整外，大陸海協會也在五月中旬召開第四屆理事會第三次會議。這是六年來海協會首度舉行理事會議，不過並未如往例由國台辦主任出席發表談話，這次會議僅由副主任吳璽出面，並由海協會長張志軍作會務報告，官方通稿沒有提及增補理事或換屆改選。據海協會章程，理事會任期一屆為五年，本屆任期已七年有餘。