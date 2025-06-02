中共中央軍委前副主席許其亮逝世 享年75歲

中國共產黨第十八屆、十九屆中央政治局委員、中共中央軍委前副主席許其亮證實因病於2025年6月2日12時12分在北京逝世，享年75歲。

新華社2日報導證實前述訊息。許其亮同志1966年7月入伍，1967年7月加入中國共產黨。2007年6月被授予空軍上將軍銜。

公開資料顯示，許其亮於2004至2007年任解放軍副總參謀長，2007年任空軍司令員，2007至2012年任中共中央軍事委員會委員，空軍司令員;2012至2022年任中央政治局委員，中共中央軍事委員會副主席。

2022年10月22日，72歲的許其亮在中共二十屆一中全會後卸任中共中央政治局委員和中共中央軍委副主席，並在十四屆全國人大一次會議後卸任國家中央軍委副主席一職退休。

此前，坊間關於許其亮傳聞鬧得沸揚，時政評論員周曉輝今年初曾發文表示，他從一位軍中朋友處獲悉，大陸國家主席習近平正準備查辦中央前軍委副主席許其亮。但之後未有進一步音訊。