劍指Nissan Sakura！比亞迪擬在日本推輕型車K-Car

深陷大陸車市價格戰領頭者爭議的比亞迪計劃於2026年下半年在日本推出一款符合輕型車（K-Car）標準的純電動車。該舉反而得到鈴木汽車社長鈴木俊宏歡迎，他認為，純電動汽車此前主要集中在能夠覆蓋電池成本的豪華車上，但如果成本限制消失，輕型車和小型車才是純電動汽車真正能夠發揮優勢的領域。

英媒《金融時報》近日報導，比亞迪日本法人總裁東福寺厚樹表示，隨著燃油稅走高、人口減少導致鄉村加油站減少，「像憨豆先生的『Mini Cooper』那樣體型的小電動車有望切入市場。」他說，「輕型車非常符合日本人的生活習慣。如果消費者理解這類車型的經濟優勢，即便不是大牌廠商，他們也願意購買。」

報導稱，K-Car這種方方正正的小型車去年在日本創下180億美元銷售額，佔該國整體汽車市場約四成。該款計劃中的微型電動車是比亞迪首批面向海外市場設計，且是未在大陸市場銷售的車型之一。銷售較小車型，或俗稱「K Car」的微型電動車，可能是比亞迪爭取日本約180億美元規模的微型車市場份額的良機。

目前比亞迪官方並未披露該款車型的續航里程、價格和外觀等細節，但價格將低於比亞迪在日本銷售的小型純電動車「海豚」。比亞迪「海豚」的售價約為人民幣14.5萬元。

日經亞洲4月曾釋出消息稱，比亞迪正在研發一款微型電動車（俗稱「K Car」），劍指目前日本最暢銷的電動車「日產Sakura」。消息稱，比亞迪正瞄準17,700美元的起售價，若能落地，將大大增強其市場吸引力，並成為其打開局面的關鍵。

近期大陸網路也流傳一組疑似比亞迪Kcar的諜照，預計憑藉20kWh的刀片電池，在WLTC工況（指全球輕型車測試規範標準）下實現約180公里的續航里程。從曝光諜照來看，比亞迪這款K-Car的設計風格簡約而時尚，契合了日本消費者對車輛外觀的審美偏好。車身線條流暢，輪廓緊湊，突顯了其小巧靈活的特點。