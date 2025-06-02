評／36年後六四改變了中國嗎？ 鄧聿文解析歷史轉折

（德國之聲中文網）今年是「六四」36周年，海外很多團體以各種方式進行了紀念。在關於六四是否改變了中國這一點上，一些人的認識是隨著時間，尤其是時代背景的變化而有所調整。特別是川普的上台，他領導的美國政府對民主和人權的漠視，以及美國近年來在對外政策上整體表現出的對美國利益的追求，損害了美式民主對世界的吸引力，更因美中對抗的激烈讓許多中國人對「六四」精神追求的自由民主的價值加重了懷疑。

兩種截然對立的看法

在中國的民族主義者中，很多人對六四是不屑一顧的，認為如果讓當年佔據天安門廣場的那幫學生得勝，把中國交到其手上，今天的中國就會像一隻待宰的羔羊乖乖讓美國宰殺。他們支持中國政府對學生的鎮壓，認為這一鎮壓確保了中國未來三、四十年的發展，才會有今天這樣的大國崛起。此種看法因美國對中國打壓的加劇而在民間輿論場似乎獲得了不少人的認同。

與此相對立的一種看法認為，當年學生對中共的廣場抗爭是民主對專制的鬥爭，鎮壓顯示了這個獨裁政權的醜陋和殘暴，是它永不能抹掉的歷史污點和罪責。

六四之後，中共接受教訓，以所謂低人權優勢，借助全球化，讓它的經濟得到發展，但代價是對內繼續壓榨人民、剝奪人民的自由，只是養肥了政權內的少數特權階層，導致國家畸形發展；對外把中國這套發展模式推向世界，並用中國取代美國，號令天下。中共的反對者中許多人持此看法，認為如果讓中共得勢，人類建立起來的自由民主秩序將不復存在，野蠻將戰勝文明，重回黑暗。這會是人類歷史的災難，因此西方應該合力對付中國，剿滅中共。這種看法在美中對抗下也得到加強。

第三種觀點：改革只是打了一個盹

上述兩種觀點對六四意義的評價截然相反。在這兩種看法之間，近年來也隱約出現了另一種看法，即認為六四對中國的意義和價值被誇大了，並不像一些自由派和中共反對者宣稱的那樣，如果成功會給中國帶來很大改變。在最近的一個談話節目中，我的一位朋友就是此種看法。這位朋友也是六四的參與者，他說對六四的反思和早年有很大區別，認為從大歷史的角度看，由於鄧小平在92年重啟了改革，接續了六四之前未曾推進的、在六四之後被中國政府一度中斷的改革，根據他的論述，中國改革似乎只是停頓了三年，打了一個盹，就按照既有的步伐和趨勢向前推進，並未受到六四的多大影響。

這位朋友的說法在一部分當年六四的親歷者中其實是有某種代表性的。某些六四的參與者甚至比他走得更遠，雖然他們都共同反對中國政府對六四的鎮壓，也認同這個鎮壓是中共之痛和歷史污點，但從當年真誠追求民主，走向如今對民主價值的某種否定。我這個朋友倒還是強調他認同和支持民主，然而不贊成在中國實行美式或者西方民主。在這次討論中，我和另一位朋友不同意他對六四的這種反思。

從黨政分開變成了黨政合一

我闡述了自己的看法。鄧92南巡對中國的改革重啟，嚴格把改革限定在經濟領域，以防改革帶來的變化威脅中共統治。但即便是經濟改革，也並不徹底，而與經濟相關聯的有限的行政改革，更只是在表層進行，可即使如此，也是無疾而終。比如中國政府曾一度熱衷大部制改革，理順政府職能，更好促進經濟發展，但是，政府改革的要害是縮小政府權力，減少對經濟的干預，在這一點上卻絲毫沒有進展，政府的權力，尤其是黨的權力反而進一步擴張，黨政分開也變成了黨政合一。92之後的改革，也完全不觸及政治，不但不想拋棄陳腐的政治體制，反而固化了它的形態，變得更頑固，與六四要求的改革不是同一回事。

六四的主流固然沒有提出自由民主的清晰訴求，然而，假如學生抗議取得勝利，根據六四精神的指引，中國的改革必然要延伸到政治，會提出開放言論、自由辦報，乃至解封黨禁、自由結社等要求，哪怕開始步伐不大，但必然是這個趨勢，中國人會得到比現在多得多的政治權利和政治自由。其實，即使按照六四之前中國實際進行的改革來看，也會導致這個結果。

早期的改革包含了政治改革

很多人對中國改革有個認識誤區，認為只有經濟改革，沒有政治改革。這是不符合歷史事實的。中國早期的改革包含著政治改革在內。盡管改革是從農村開始的，但也觸及當時敏感的政治，有些經濟改革本身也是政治改革，或者含有政治改革的內容，具有很大的政治含義。比如對人民公社體制的廢除，它是一項經濟改革，可也是政治改革；對地方和企業的放權讓利，在當時也具有重構央地關係和政企關係，並以承認每個市場主體有私利為前提的政治含義。

早期的政治改革，更多是以政府改革的名義進行的。比如對人大體制的改革，加強人大的差額選舉和人大代表對政府官員的質詢，那不是像現在一樣走過場，而是動真格。當時在一些地方，就發生過地方官員在差額選舉中落馬，通不過人大代表的質詢等情況。可以說，假如六四沒有發生，這些政府／政治改革在此後的改革中肯定會繼續深入推進，中國改革會呈現不同於現在的另一種面貌。

從上面的論述看，說六四沒有改變中國，是不對的。但現實確也呈現出強烈的反差，這其實從反面凸顯了六四對中國的意義。六四以鎮壓結局，是要提醒我們每個人，對專制政權的高壓統治不要心存幻想，而是要敢於和善於反抗，這是最重要的六四遺產，也是學生以血的教訓換來的。只要多數人不怕專制政權的暴政，在人民的反抗壓力下，最後中國一定會走向自由民主的道路。對此要有信心。

鄧聿文為政治評論員、獨立學者，中國戰略分析智庫研究員兼《中國戰略分析》雜誌共同主編。

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