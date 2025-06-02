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希望實現公平競爭 歐盟擬限制中國大陸醫療器械准入

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
彭博社報導，歐盟將限制中國大陸醫療器械准入。（新華社）
彭博社報導，歐盟將限制中國大陸醫療器械准入。（新華社）

彭博社引述知情人士報導，歐盟將限制中國大陸醫療器械製造商參與歐盟公共採購合同的資格。近年來，中國大陸日益強調在醫療技術採購中的本地化導向，而且對歐盟有大量順差，歐盟則希望實現公平競爭。

該消息人士表示，歐盟成員國最快將於星期一（6月2日）對這一提案進行投票。如果得到成員國的支持，此舉將成為歐盟根據其《國際採購文書》採取的首個行動。該文書是2022年推出的一項法律，旨在促進公共採購市場准入的互惠。

報導指出，在歐盟試圖平衡與北京的關係並應對美國總統川普的關稅戰之際，這些限制措施的實施可能會開闢一條與中國的新戰線。

歐盟於去年4月對中國醫療器械採購展開調查，於今年1月認定中國在醫療器械採購中存在歧視外國企業的現象，後續可能會限制中國參與公開招標。

中國大陸日益強調在醫療技術採購中的本地化導向，多個產品類別的採購合同設定了嚴格的「國產化」要求。歐盟去年4月發布的一份報告顯示，這一政策推動中國大陸在醫療器械貿易中從2019年13億歐元的逆差迅速轉為2020年52億歐元的順差。

報導稱，歐盟調查的重點並非要扭轉這一趨勢，而是希望實現公平競爭。

根據《國際採購文書》規定，歐盟委員會有權對試圖參與歐盟公共採購的企業施加各種限制措施，從投標評分調整到完全禁止參與採購合同等。

歐盟

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