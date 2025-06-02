六四36週年近 大陸財政吃緊但監控異議人士力道不減

「六四」事件36週年將至，中國各地異議、維權人士及人權律師一如往年受到行動限制，而像知名獨立記者高瑜甚至因此無法在海外社交媒體發文。美媒報導，儘管各地政府財政吃緊，但中國當局在這一政治敏感時刻的維穩力度絲毫未減。

自由亞洲電台報導，這反映出中國當局對歷史記憶與潛在對象抗爭的高度戒備。

根據報導，高瑜日前在社交媒體X上發文，指「六四」紀念日一天一天臨近，國內的「國保、公安已動，當然是嚴防死守，網絡一片沉寂，不能出現一個字」。

她表示，海外社會持續發表紀念「六四」言論，自己則忙著看相關影片，認真聽演講。「不要小看36年，畢竟過了30年、又過了35年，哪怕只多1年，也會有變化」。

報導指出，高瑜發表上述貼文1天後即表示，「今天已經不能發了，推友，再見！」，似乎被監控的警方人員帶離了北京住處，無法上網，目前行蹤不明。

高瑜的友人透露，年逾80歲的高瑜因身體狀況不佳，不確定是否會被帶往北京郊區「看風景」或赴外地「遊山玩水」，高瑜為此特別準備了10天份的藥物，以因應可能「被延長」的「被旅遊」行程。

報導提到，5月底起，中國大批維權異議人士陸續被警方約談，並告知將「被上崗」（被嚴密監控）1週。周姓維權人士今天表示，眾多異議人士自5月30日起被限制人身自由，包括高瑜、季風、吳強、浦志強、何德普、查建國等知名人士。其中，高瑜被帶往外地「旅遊」，其餘人多數被軟禁在家。

周姓維權人士表示，他也是「被上崗」者之一，住處所在社區的空地裡停著一輛警車，車內有幾個警察。

另一名北京王姓異議人士表示，由於公安系統經費吃緊，過去許多被帶往外地「渡假」、「旅遊」的人，去年和今年都改為就地監控，查建國、何德普、李蔚等異議人士就被困在家裡，連去超市都要由警車接送，全程有人緊隨。

他無奈地說，「30多年了，他們還在維穩，一點都沒鬆，究竟是在怕什麼？」。

報導指出，北京多名維權人士居住的社區內，有警車戒備，並有街道辦人員與便衣警察輪班駐守，形成「多維度監控」模式。

至於北京以外，常在每年「六四」期間被限制自由的「貴州人權研討會」成員，今年亦未倖免。住在貴陽市的該會成員王勤表示，該會多名成員「被上崗」，紛紛被限制出行。而「國家財政都這麼緊張了，還在撒錢搞維穩」。聽說南方有些地方已經「沒錢搞維穩了」。

廣西南寧異議人士周啟明表示，國保近日多次警告他不得離家，甚至要求他每天發送定位並上傳自拍照給派出所。而且，國保現在已經不再採取「旅遊」做法，改為「打招呼」、「就地監管」，連派出所都嫌麻煩，各單位都在踢皮球。

人權律師近來也受到打壓。河南一名不願具名的「709」律師透露，數名同業近日被要求返回戶籍地「接受看守」，但也有人以健康等原因拒絕配合。北京、河南、山東等地曾因為維權人士辯護而被吊銷執照的律師，也都被當局「打招呼」監管。

根據報導，有敏感人士被警方警告不得接受境外媒體採訪；也有前往北京上訪的外地民眾被強制遣返，或先被秘密關押後再遣返居住地，還被送去「學習班」。