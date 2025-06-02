中共解放軍南部戰區 艦艇在多個海域實戰演習
在大陸與菲律賓等國家陷入領土主權爭議之際，中共解放軍南部戰區宣布，渭南艦、玉林艦等多艘艦艇，正在多個海域展開實戰化演練。
中共解放軍南部戰區微信公眾號6月2日發文稱，南部戰區海軍某訓練中心聯合某驅逐艦支隊組織渭南艦、玉林艦等多艘艦艇，連日來輾轉多個海域，展開多個課目訓練，檢驗編隊協同作戰能力和指揮員決策水平。
文章稱，訓練涵蓋多種情境。例如，「敵情」在編隊航行途中突至，各艦立即進入戰鬥狀態；渭南艦雷達戰位發現目標，及時上報並判明目標屬性，對海作戰部門立即鎖定目標，渭南艦主炮戰位密切協同，在接到打擊指令後，抓住有利時機率先發起打擊。
訓練情境還包括，海上威脅剛解除，編隊各艦便接到支援他艦損管的命令，支援損管隊乘小艇聽令前出，打撈「落水人員」，並協助支援艦艇損害管制。
南部戰區還稱，訓練中，編隊圍繞對岸射擊展開專攻精煉。面對「敵」方岸基殘存火力點，渭南艦通過艦載無人機校正目標座標，並將目標屬性推送至編隊。編隊各艦主炮交替實施打擊，形成密集火力覆蓋，成功命中目標。
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