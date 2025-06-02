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天安門事件36週年！87歲天安門母親張先玲：砥礪前行為死難者討回公道

中央社／ 台北2日電
圖為全美中國學生學者自治聯合會等民團31日於華府的中國駐美大使館前舉行「六四」天安門事件36周年紀念會，現場逾百人到場高舉旗幟，要求中國政府對六四天安門事件做出回應，並要求推動中國民主化進程。(聯合報系記者陳熙文／攝影)
圖為全美中國學生學者自治聯合會等民團31日於華府的中國駐美大使館前舉行「六四」天安門事件36周年紀念會，現場逾百人到場高舉旗幟，要求中國政府對六四天安門事件做出回應，並要求推動中國民主化進程。(聯合報系記者陳熙文／攝影)

今年是六四天安門事件36週年，87歲「天安門母親」成員張先玲讀出祭文，指中國政府對六四事件仍諱莫如深，但謊言掩蓋不了歷史真相。天安門母親們抗爭了幾十年，砥礪前行，就是要為親人及死難者討回公道。

影片「張先玲：『六四』屠殺36周年祭文」於5月29日上傳至YouTube，影片時長約5分鐘，由張先玲讀出祭文。

張先玲先講述兒子王楠，在1989年，只是一名19歲的高中生，在離天安門數十公尺遠的南長安街南口遇難。

張先玲表示，36年已過去，中國政府對六四事件仍諱莫如深，對內控制輿論，封鎖消息，掩飾真相；對外就用一句「這件事黨和國家早有定論」的荒謬言詞來搪塞記者的提問，但「謊言掩蓋不了歷史的真相」。

對於當局指六四事件早有定論，張先玲質疑是在什麼時間、什麼場合、什麼會議，根據什麼證據作出結論，政府必須對死難者家屬和傷殘者作明確交代。

她說，天安門母親們本著和平、理性的原則，每年都會向執政當局提出3大訴求：公布六四真相及死難者名單；向死難者家屬公開道歉，制定賠償法案；追究責任者的刑事責任。

張先玲說，曾經多次提出與當局以對話方式逐步解決問題，可是36年過去，當局卻從未作出回應，反而用盡一切手段對「天安門母親」成員進行監視監聽。

她說：「我們不會被這些卑劣的做法嚇到。我們抗爭了幾十年，砥礪前行，就是要為親人們討還公道，要為『六四』死難者討還公道。」

張先玲最後說：「維園的燈光雖然被狂風吹滅，但正義的火花會在每個有良知的人們心中發光」，又稱會永遠踐行諾言：「說出真相、拒絕遺忘、尋求正義、呼喚良知」。

母親 天安門 六四

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